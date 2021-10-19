İNG, TEB, Akbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 20.000 TL anında hesapta! Nakit paraya sıkışanlara faiz sürprizi!

Bireysel İhtiyaç Kredisi

Genel ve yüzeysel olarak kredileri ayıracak olursak, Ticari ve Bireysel olarak ikiye ayırabiliriz. Bireysel olarak da gerekseme kredisini düşünebilirsiniz. İhtiyaç Kredisi de kendi içinde; eğitim, sıhhat, eşya, düğün şeklinde kredi çeşitlerine bölünebiliyor. Bu kredi çeşitleri bankaların sunmuş oldukları kampanyalara nazaran değişim izah edebilir. Bankalar belirli dönemlerde, mesela eğitim sürecinin başlangıcında eğitim kredisi kampanyası başlatabilir ve bunu oldukça düşük faizler ile verebilir. İhtiyaç Kredisinin genel mantık ve yapısı da budur.