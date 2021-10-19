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    e-Ticaret'e giriş yapmak isteyenlere dev rehber! e-Ticaret sitesi nasıl kurulur, başarılı olmanın adımları nelerdir?

    e-ticaretteki hızlı yükseliş yeni girişimcilerin de iştahını kabartıyor. Ancak site kurmak yetmiyor. Başarılı olmak için doğru stratejilerle ilerlemek gerekiyor. Sektör yetkilileri başarı için tüyolar veriyor...

    e-Ticarette başarının 7 formülü

    Pandemiyle birlikte yıldızı daha da parlayan e-ticaret, hızlı büyümesini sürdürüyor. Bu hızlı büyüme, yeni girişimcilerin de iştahını kabartıyor. Ancak başarılı olmak için site kurmak yetmiyor.

    Asıl mesai site kurduktan sonra başlıyor. Digital Exchange'in kuruluşu Medialogyio'nun ekibi, halihazırda e-ticaret sitesi bulunan ya da kurmak isteyen yatırımcılara başarı için bir dizi öneride bulundu:

    e-ticaret sitesi kurarken, en önemli strateji satılacak ürünü/hizmeti iyi anlatmaktır. Öncelikle satışı yapılacak ürünün/hizmetin tam ve eksiksiz bir yazılı tanımının yapılması gerekir.

        Ürün/hizmetle ilgili mutlaka blog tutulmalı.

        Satın aldığında müşterinin karşılaşacağı şekilde ürünün/ hizmetin görsellerini sunmak İçerik Pazarlaması'nın bir başka noktasıdır. Ürün fotoğrafları alelade şekilde çekilemez. e-ticaretin pazarlama kurallarına uygun kompozisyonlar ile bu çekimler gerçekleştirilmeli.

        SEO yönetimi bir ürünün/ hizmetin isminin arama motoruna yazıldığında, ilk olarak e-ticaret sitesinin aramalarda üst sırada bulunmasını sağlayan çalışmadır. SEO yönetimi internette en çok aranan kelimeleri kodlayarak yapılmalı.

            Doğru içerik üretmek önemli. Doğru içerik iyi düşünülmeli ve sonrasında ilgili hedef kitleye uygun, rakip analizi, anahtar kelime çalışması yapılmalı ve açık bir dille yazılmalıdır.

            Dijital PR noktasında tüm alanlarda yer alınmalı. Tüketicinin o ürün ve hizmete ulaşmayı tercih ettiği sosyal medya mecraları belirlenmeli. Burada infulencer marketing çalışmaları gerçekleştirilmeli. Sosyal medyaya uygun içerik ve görseller üretilmeli.

            Tüketiciyi siteye yönelten kampanyalar düzenlenmeli.

                Ülkemizde 68 bin 457 adet e-ticaret sitesi bulunuyor. Hem kendi online satış sitesi hem de e-ticaret sitelerinde pazar yeri bulunan firmaların sayısı 5 bin 139 iken, e-ticaret sitelerinin pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı ise 57 bin 394 olarak kayıtlara geçti.
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                Haberler Ekonomi e-Ticaret'e giriş yapmak isteyenlere dev rehber! e-Ticaret sitesi nasıl kurulur, başarılı olmanın adımları nelerdir?
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