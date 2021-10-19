e-Ticaret'e giriş yapmak isteyenlere dev rehber! e-Ticaret sitesi nasıl kurulur, başarılı olmanın adımları nelerdir?

Ülkemizde 68 bin 457 adet e-ticaret sitesi bulunuyor. Hem kendi online satış sitesi hem de e-ticaret sitelerinde pazar yeri bulunan firmaların sayısı 5 bin 139 iken, e-ticaret sitelerinin pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı ise 57 bin 394 olarak kayıtlara geçti.