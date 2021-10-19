e-Ticaret'e giriş yapmak isteyenlere dev rehber! e-Ticaret sitesi nasıl kurulur, başarılı olmanın adımları nelerdir?

Pandemiyle birlikte yıldızı daha da parlayan e-ticaret, hızlı büyümesini sürdürüyor. Bu hızlı büyüme, yeni girişimcilerin de iştahını kabartıyor. Ancak başarılı olmak için site kurmak yetmiyor.
Asıl mesai site kurduktan sonra başlıyor. Digital Exchange'in kuruluşu Medialogyio'nun ekibi, halihazırda e-ticaret sitesi bulunan ya da kurmak isteyen yatırımcılara başarı için bir dizi öneride bulundu:
e-ticaret sitesi kurarken, en önemli strateji satılacak ürünü/hizmeti iyi anlatmaktır. Öncelikle satışı yapılacak ürünün/hizmetin tam ve eksiksiz bir yazılı tanımının yapılması gerekir.