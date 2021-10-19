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    • Ekonomi
    • 19.10.2021 08:29
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    • 19.10.2021 08:29
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    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Ekim anlık ons gümüş alış satış fiyatları!

    Değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarındaki hareketli dakikalar yaşanırken gözler gram alış satış fiyatlarına çevrildi. Fiyatlardaki son durumu detaylı bir şekilde öğrenmek isteyenler sabahın ilk saatleriyle birlikte fiyatları araştırmaya başladı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim anlık ons gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte fiyatlarda son durum

    Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

    Sabah saatleriyle birlikte altında olduğu gibi gümüş piyasasında da hareketli dakikalar yaşanıyor ve yatırımcılar alış satış fiyatlarına odaklandı. Gümüş fiyatlarını öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Ekim anlık ons gümüş alış satış fiyatları

    GÜMÜŞ GRAM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Saat 08.30 itibariyle alış satış fiyatları:

    ALIŞ(TL) 7,05
    SATIŞ(TL) 7,06

    EMTİA PİYASASINDA "METAL RALLİ" DEVAM EDİYOR

    Emtia piyasasında bir önceki hafta metallerde görülen ralli, geçen hafta da devam etti. Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, özellikle metallerde kayda değer yükselişler görüldü.

    Metallerde önceki hafta görülen ralli, geçen hafta da devam etti. Küresel büyümenin yavaşlayıp arz sorunlarının azalmasıyla metal fiyatları yükselişini sürdürürken, analistler, metal fiyatlarındaki yükselişin 2022'de de devam edebileceğini belirtiyor.

    Genel olarak, endüstriyel metal fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası düzeltmeler yükselişle devam ederken, stoklardaki azalışın sürmesi yükseliş beklentilerini beraberinde getiriyor.

    Geçen hafta çinkonun performansı dikkati çekti. 1,7468 dolarla Mayıs 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören çinko, haftayı yüzde 17,9 artışla tamamladı. Artan elektrik fiyatlarından dolayı çinko izabe tesislerinin üretimde kısıntıya gitmesi çinko fiyatlarını yükseltti.

        Geçen hafta bakır yüzde 12, alüminyum yüzde 9,1, kurşun yüzde 7,4, nikel yüzde 7,1, gümüş ve platin yüzde 2,9, altın da yüzde 0,6 değer kazandı.

        Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ve küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.800 doların üzerini gördü.

        Küresel bazda yaşanan enerji krizi alüminyum arzı üzerinde baskı oluştururken, derinleşen enerji kriziyle birlikte alüminyum fiyatları da yükseldi. Alüminyum, temiz enerjiye yönelik yapılan üretimlerde yoğun olarak kullanılıyor. Temiz enerjiye küresel olarak yoğunlaşılması da alüminyum talebini artırdı.

        Artan elektrik fiyatlarından dolayı şirketlerin üretimde kısıntıya gitmesi alüminyum fiyatlarını yükseltirken, elektrikli araba ve beraberinde gelen pil talebi de uzun vadede nikel ve bakır fiyatlarında yükselişi tetikledi.
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        Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Ekim anlık ons gümüş alış satış fiyatları!
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