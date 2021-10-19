Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Ekim anlık ons gümüş alış satış fiyatları!

Sabah saatleriyle birlikte altında olduğu gibi gümüş piyasasında da hareketli dakikalar yaşanıyor ve yatırımcılar alış satış fiyatlarına odaklandı. Gümüş fiyatlarını öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Ekim anlık ons gümüş alış satış fiyatları

GÜMÜŞ GRAM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Saat 08.30 itibariyle alış satış fiyatları:

ALIŞ(TL) 7,05

SATIŞ(TL) 7,06