Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Ekim anlık ons gümüş alış satış fiyatları!

Sabah saatleriyle birlikte altında olduğu gibi gümüş piyasasında da hareketli dakikalar yaşanıyor ve yatırımcılar alış satış fiyatlarına odaklandı. Gümüş fiyatlarını öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Ekim anlık ons gümüş alış satış fiyatları
GÜMÜŞ GRAM FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Saat 08.30 itibariyle alış satış fiyatları:
ALIŞ(TL) 7,05
SATIŞ(TL) 7,06
EMTİA PİYASASINDA "METAL RALLİ" DEVAM EDİYOR
Emtia piyasasında bir önceki hafta metallerde görülen ralli, geçen hafta da devam etti. Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, özellikle metallerde kayda değer yükselişler görüldü.
Metallerde önceki hafta görülen ralli, geçen hafta da devam etti. Küresel büyümenin yavaşlayıp arz sorunlarının azalmasıyla metal fiyatları yükselişini sürdürürken, analistler, metal fiyatlarındaki yükselişin 2022'de de devam edebileceğini belirtiyor.
Genel olarak, endüstriyel metal fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası düzeltmeler yükselişle devam ederken, stoklardaki azalışın sürmesi yükseliş beklentilerini beraberinde getiriyor.
Geçen hafta çinkonun performansı dikkati çekti. 1,7468 dolarla Mayıs 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören çinko, haftayı yüzde 17,9 artışla tamamladı. Artan elektrik fiyatlarından dolayı çinko izabe tesislerinin üretimde kısıntıya gitmesi çinko fiyatlarını yükseltti.