Son dakika: Bakan Derya Yanık duyurdu! 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatıyor!

Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.