Meclis'te bütçe maratonu! 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi masaya geliyor

PARTİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Meclis'e sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifinde partilere Hazine'den ödenecek tutar da belli oldu. 2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'ye, aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı ödeme yapılacak.

5 siyasi partiye Hazine'de geçtiğimiz yıl toplam 481 milyon 790 bin lira ödenirken bu yıl verilecek destek 645 milyon TL olarak belirlendi.

EN BÜYÜK PAY AK PARTİ İLE CHP'YE

Hazine'den AK Parti'ye 280 milyon 279 bin lira, CHP'ye 149 milyon 134 bin lira lira ödenecek. Ödenilecek tutarlar arasında en büyük 3. pay ise HDP'ye... Hazine'den HDP'ye 77 milyon 65 bin lira aktarılacak. MHP'ye milyon 73 milyon 99 bin lira ödenecekken, İyi Parti de 65 milyon 588 bin lira devletin kasasından pay alacak.

ERKEN SEÇİMDE 3 KATINA ÇIKACAK

2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri erkene alınırsa partilere 645 milyon liralık bu yardıma ilave olarak 1 milyar 290 milyon 329 bin lira daha para ödenecek.

Böyle bir durumda; AK Parti'nin 841 milyon lira, CHP'nin 447 milyon lira, HDP'nin 231 milyon lira, MHP'nin 219 milyon lira ve İYİ Parti'nin de 196 milyon lira kasasına para girercek.