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    e-ticaret sektörü personel sorunu yaşıyor! 1 milyon eleman aranıyor: Maaş 7 bin TL

    Pandemiyle birlikte bir yılda yüzde 66 büyüyen e-ticaret sektörü personel sorunu yaşıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek World E-Commerce Forum’da, e-ticaret sektöründe istihdam sorununun da ele alınacağını anlatan Worldef Başkanı Ömer Nart, “Sektörde 1 milyon istihdam açığı var ve birkaç yıl deneyimi olanlar 7-8 bin lira maaş işe başlayabiliyor” dedi.

    1 milyon eleman aranıyor

    Pandemiyle birlikte bir yılda yüzde 66 büyüyen e-ticaret sektörü personel sorunu yaşıyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek World E-Commerce Forum'da, e-ticaret sektöründe istihdam sorununun da ele alınacağını anlatan Worldef Başkanı Ömer Nart, "Sektörde 1 milyon istihdam açığı var ve birkaç yıl deneyimi olanlar 7-8 bin lira maaş işe başlayabiliyor" dedi.

    UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç da, Türkiye'nin kg başına ihracatı 1.5 dolarken, e-ihracatla bu rakamın 50-60 dolarlara çıktığını belirtti. T-Soft'un CEO'su Ömer Arıkan ise, e-ticaretle toplu zenginleşme hamlesinin yapılabileceğine dikkat çekti.

    Serkan ÖZKAYA

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    Haberler Ekonomi e-ticaret sektörü personel sorunu yaşıyor! 1 milyon eleman aranıyor: Maaş 7 bin TL
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