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    Türkiye'den dev başarı! 1 günde 1 yıllık ihracat (Ekonomi haberleri)

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin ihracat rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, “Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek.” ifadelerini kullandı. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat rakamlarını değerlendirdi.

    1 günde 1 yıllık ihracat

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, "Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat rakamlarını değerlendirdi. Geçmiş yıllardaki rakamları anımsatan Bakan Mehmet Muş, şunları kaydetti: "Türkiye 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."

    İMZAYI KİMLİK KARTI ATACAK
    Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini bildirdi. Twitter hesabından yeniliği duyuran Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

    GÖRMEYENE KOLAY UÇUŞ
    İGA geliştirdiği mobil uygulama ile İstanbul Havalimanı'nda, görme engelli yolculara erişilebilir seyahat kolaylığı sağlıyor. Mobil uygulamada geliştirilen sesli adımlar özelliğiyle görme engellilere havalimanında bağımsızca dolaşım imkanı sunulduğu belirtilen açıklamada, "Etrafımda ne var özelliğiyle telefonu tuttuğunuz yönde ne olduğu bilgisini alabilir, bulunduğunuz noktaya en yakın mekanı öğrenebilirsiniz" denildi.

        AVRUPA'DA OTO FRENE BASTI
        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa otomobil pazarının Eylül ayındaki performansını açıkladı. Buna göre, son 26 yılın en düşük seviyesine gerileyen Avrupa'daki otomobil satışları, Eylül ayında yüzde 23.1 azaldı ve toplam 718 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti. 26 AB ülkesine İngiltere de dahil edildiğinde ise, daralma oranını yüzde 25.2'e yükseliyor.

        KRİPTOYA 2.5 TRİLYON DOLAR
        Kripto paralar hala büyük bir risk olarak kabul edilse de, ilgi artmaya devam ediyor. 29 Eylül'de 1 trilyon 850 milyar dolarlık hacme ulaşan kripto piyasası 15 Ekim'de 2 trilyon 500 milyar doları gördü. Yaklaşık 200 milyon kişinin işlem yaptığı kripto dünyasında 3 yıl sonra sayının 1 milyarı aşacağına dikkat çekildi. Bu arada Türkiye'de de bu piyasada işlem yapanların sayısı giderek artıyor. Uzmanlar yasal alt yapısının olmaması dolayısıyla yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        TÜRKİYE EN BÜYÜK PAZAR
        Dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol, Türkiye'de atağa kalktı. Pandemi sonrasında elde ettiği büyüme ile 2021'nin ilk yarısında Türkiye'de çok dereceli motor yağı pazar payını yüzde 31'e çıkaran Castrol, Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke oldu. Castrol'ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, "Castrol'ün dünyada en iyi performansı gösteren ülkelerinden birisiyiz. Sıvı mühendisliğinde çok iyiyiz." dedi.
        Serkan ÖZKAYA

            ATIK GIDA GÜBRE OLACAK
            Türkiye'de hem gıda israfının önlenmesi hem de dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının karşılanması için, 'sosyal kooperatifçilik' konusunda adım atılıyor. Bu kapsamda Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde uygulanan, pazar yerlerinde ortaya çıkan gıda atığının kompost gübreye ve kullanılabilir nitelikte olanların da konserve ürüne dönüştürülmesi projesi yaygınlaşacak.

            BİLİMSEL YATIRIM
            Bilimsel çalışmalar için inşasına başlanan Earth 300 dünyanın en uzun süper yatı olacak. Projenin tasarımcısı, geminin 2025 yılında denize ineceğini açıkladı. 700 milyon dolara mal olacak bu eşsiz yat dünyanın en önemli bilim adamlarını ağırlayacak. Günlük kiralama bedeli 1 milyon dolar olacak yatta 20 kral süiti bulunuyor. İşadamı Aaron Olivera, "Neden dünyanın en zengin insanlarını en zeki ve en parlak bilim insanlarıyla bir araya getirip, olup bitenleri ilk elden deneyimlemelerine izin vermiyoruz?" dedi.
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            Haberler Ekonomi Türkiye'den dev başarı! 1 günde 1 yıllık ihracat (Ekonomi haberleri)
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