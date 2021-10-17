Türkiye'den dev başarı! 1 günde 1 yıllık ihracat (Ekonomi haberleri)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, "Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat rakamlarını değerlendirdi. Geçmiş yıllardaki rakamları anımsatan Bakan Mehmet Muş, şunları kaydetti: "Türkiye 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."
İMZAYI KİMLİK KARTI ATACAK
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini bildirdi. Twitter hesabından yeniliği duyuran Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize hayırlı olsun." dedi.
GÖRMEYENE KOLAY UÇUŞ
İGA geliştirdiği mobil uygulama ile İstanbul Havalimanı'nda, görme engelli yolculara erişilebilir seyahat kolaylığı sağlıyor. Mobil uygulamada geliştirilen sesli adımlar özelliğiyle görme engellilere havalimanında bağımsızca dolaşım imkanı sunulduğu belirtilen açıklamada, "Etrafımda ne var özelliğiyle telefonu tuttuğunuz yönde ne olduğu bilgisini alabilir, bulunduğunuz noktaya en yakın mekanı öğrenebilirsiniz" denildi.