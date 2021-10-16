Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.10.2021 10:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2021 10:47
    ABONE OL

    THY kasım hedefini duyurdu: Yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

    Türk Hava Yolları (THY), kasım ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu. Yolcuların kasım ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, "Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

    AA
    THY kasım hedefini duyurdu!

    Türk Hava Yolları (THY), kasım ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

    THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

    Yolcuların kasım ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, uçuş takviminin 31 Ekim'e kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
    Haberler Ekonomi THY kasım hedefini duyurdu: Yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor
        SON DAKİKA