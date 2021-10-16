TCDD 25 demiryolu trafik operatörü alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 25 demiryolu trafik operatörü alınacağı bildirildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

Genel Şartlar

1-Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İSTANBUL il sınırlarında bulunan işyerlerimizde çalıştırılacaktır.

2-Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3-Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla kent içi raylı sistemlerde 3 yıl tren sürücüsü (Tren Makinisti, Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman)) veya 2 yıl trafik kontrolörü (Demiryolu Trafik Kontrolörü, Trafik Baş Kontrolörü (Demiryolu), Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir. Bu belge e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır.

5- İŞKUR'ca gönderilen nihai listedeki adayların; ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları noter huzurunda 17.11.2021 tarihinde yapılacak kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında kontrol edilecek ve belgeleri alınacaktır.

6- Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.



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