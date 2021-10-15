Son dakika: THY'den iç hat uçuşlarında "aile" kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), tüm iç hat uçuşlarında aileye özel yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.
THY'den yapılan açıklamaya göre, indirimden faydalanmak için aynı rezervasyon kaydında bulunan tüm yolcuların aynı soyadı taşıması yeterli olacak.
Kampanya, 14 Ekim 2021 ile 24 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 14 Ekim 2021- 26 Mart 2022 arasındaki biletler için geçerli olacak.
Açıklamada kampanyaya ilişkin şu bilgiler yer aldı:
"Kampanya tüm yurt içi, tek yön ya da gidiş dönüş Economy Class uçuşlarda (U, W, P ve V sınıfları hariç) geçerlidir. Kampanya kapsamında, aynı rezervasyon kaydında bulunan tüm yolcuların aynı soyadı taşıması durumunda yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Kampanya Türk Hava Yolları mobil uygulaması, web sitesi, satış ofisleri ve yetkili acentelerden satılan biletlere uygulanmaktadır. Kampanyadan faydalanılabilmesi için tüm aile bireylerinin soyadı hanesi, aynı şekilde doldurulmalıdır. Çift soyadına sahip kişiler rezervasyon sırasında soyadı kısmına beraber seyahat edeceği ailesine ait soyadı girmelidir.