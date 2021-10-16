Ev alacaklar müjde! 200.000 TL'ye yüzde 1,37 faizle konut kredisi başvuru şartları nedir? Ziraat Bankası konut kredi hesaplama

Ziraat Bankası kampanya ile müşterilerini konut sahibi yapmaya devam ediyor. 200.000 TL'ye 120 ay vadeli yüzde 1,37 faiz oranı ile konut kredisi vermeye devam ediyor. Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi fırsatı sunan Ziraat Bankası ayrıca krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek de tesis edebilme imkanı sağlıyor. Gerekli şartlar halinde ek teminat talep edebilen Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri de sunmaktadır.