Yüz binlerce kişi bekliyordu! Peş peşe açıklandı! Paralar faiziyle iade edilecek

Tek tek açıklandı! Paralar geri ödeniyor! Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun teklifi, küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Buna göre, senelik cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu halde 900 bine yakın esnaf bulunuyor. Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ek ödeme yapılacak. Son 5 senede desteklerden kesilen vergiler, faiziyle eş güdümlü iade edilecek.
PARALAR FAİZİYLE İADE EDİLECEK
Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ek ödeme yapılacak. Son 5 senede desteklerden kesilen vergiler, faiziyle eş güdümlü iade edilecek.
VERGİ KESİNTİSİ KALDIRILIYOR
Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Kanun öneriyi ile çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
BANKADA HESAP AÇACAKLAR
Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme basitliği getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek amacıyla bankada hesap açacak.