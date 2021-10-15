Bakan Pakdemirli desteği duyurdu! 55 milyon TL bugün hesaplarda

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde, Kız Kardeşim Projesi'nin İzmir toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin yıldız oyuncusu olduğunu belirtti. Konuşmasında çiftçilere müjde de veren Bakan Pakdemirli, "Bugün itibariyle kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında; toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kız Kardeşim Projesi'nin İzmir toplantısına katıldı. Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından kadın üreticiler ve satın almacılar geldi. Misyonu ve artan sorumluluğu ile kadınların, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin artık yıldız oyuncusu olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, kadın çiftçilere hitap etti. Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda müjde de vererek, "Bugün itibariyle kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında; toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" diye konuştu.
"KADINLARIMIZ, TARIMSAL ÜRETİMİN VE GIDA GÜVENLİĞİNİN ARTIK YILDIZ OYUNCUSUDUR"
Kadınların, en eski zamanlardan tarlada, merada, ovada, yaylada en ön safta yer alan ilerici ve itici güç olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Yuvayı yapan da kadındı, tarlada tapan yapan da. Çocuğa bakan da kadındı, ekini kaldıran da. Kocasına eş, çocuğuna ana, evine hanım, bağına bekçiydi kadınlarımız. Bu vasıflarına ve günün her saatinde mesaide olmalarına rağmen ne yazık ki kadınlar, daha çok perdenin arkasındaydılar. Başarılar, çoğunlukla erkeğin hanesine yazılırken, kadınlarımıza da 'her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözüyle yetinmek kalmıştı. Bugün geldiğimiz noktada, misyonu ve artan sorumluluğu ile kadınlarımız, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin artık yıldız oyuncusudur. Kadınlarımız, bütün mukaddes görev ve sıfatlarının yanında, artık üretici, girişimci, işveren, istihdam sağlayan, işinin patronu konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.
"DÜNYADA TARIMSAL İŞGÜCÜNÜN YÜZDE 43'ÜNÜ KADINLAR OLUŞTURUYOR"
Kadının tarımın ve gıdanın, dolayısıyla hayatın can damarı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Zira bugün, dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor. Yine gıda üretiminin yarıdan fazlasında kadınların emeği var. Ülkemizde istihdam edilen 4,8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım sektörüdür. Kadınlarımızın gücünü, fikrini ve emeğini sadece üretimde değil, yönetimde de daha çok kullanmak zorundayız. Bizler de Bakanlık olarak kadınlarımızın gücüne güç katmak ve onlara daha yakın olmak amacıyla Ayşe Ayşin Işıkgece hanımefendiyi Bakanlığımızdaki ilk kadın bakan yardımcısı olarak Cumhurbaşkanımızın onayıyla görevlendirdik ve tarımın önemli alanlarını kendisine emanet ettik" sözlerine yer verdi.