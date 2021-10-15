Bakan Pakdemirli desteği duyurdu! 55 milyon TL bugün hesaplarda





"KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"

Toplantıda, Kız Kardeşim Projesi ile üretime dahil olan çiftçi kadınlar da hikayelerini anlattı. İzmir Ödemiş'ten Vesile Adabaşı, "İl müdürlüğümüzden gelen mühendislerimiz, bize ipek böceği projesinden bahsedince kendimi proje içinde bulundum. 40-50 yıl önce Ödemiş'te her evde ipek böceği yetiştirilirdi. 14 kadın olarak uzman eğiticilerden ipek böceği konusunda eğitim aldık. Bildiklerimizin yanında bilmediklerimizin ne kadar çok olduğunu görünce daha fazla öğrenmek istedim. Eğiticilerimiz her zaman bize yardımcı oldu. Kız Kardeşim Projesi ile bütçe yapmayı, ürünleri nasıl satacağımı, müşteri ilişkilerini öğrendim. Mentor desteği ile ürünlerimizi, müşterilerimize hızlı ulaştırmayı hedefliyoruz. Kadının isterse her şeyi yapacağını göstermiş olduk" derken, Bursa'dan Mahinur Akar isimli çiftçi de, "Kalite ve lezzetten ödün vermeden yöresel ürünlerimizi geleneksel yöntemlerle işliyoruz. Pişiriyor, üretiyor, satış ağının genişlemesine yönelik böyle bir projenin katkılarıyla daha sağlam şekilde adımlarımızı atarak ilerlemeye devam ediyoruz. Öncelikle kendimize güven duymayı öğrendiğimizi daha iyi anlamış bulunmaktayız. Yol haritamızda, eğitimlerin bize ne kadar katma değer sağladığını gördük" diye konuştu.



"KIZ KARDEŞLİK DALGASI İL İL YAYILACAK"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de şunları söyledi: "Gıda satın almasında büyük eksikliğin farkındaydık. Müşteriler yöresel ürünleri almak istiyor ama maalesef bu ürünlerin yolculuklarında eksikliklerimizin olduğunu fark etmiştik. Göreve geldiğimizde bu eksikliği tamamlamak ve kadınlarımızın el emeği ürünlerini hak ettikleri değere kavuşturmak için çalışma yaptık, eğitimler verdik. 10 ildeki eğitimlerimizi İzmir'le tamamladık. Bugün de fuaye alanında 9 ayrı ilden gelen kadınlarımızın el emeği ürünlerini göreceğiz. Biz burada eğitimleri verip ayrılmayacağız. 'İllere bir mentor ve bir danışma atayacağız' dedik ve yaptık. Mentor; vizyon, fikir, ilham verdi, kadınlara piyasadaki tecrübelerinden yararlandırdı. Danışmanlarımız da mevzuat ile ilgili eksiklikleri tamamlamak için oradaydı. Kadınlara özel fuarlar sözü de verdik ve piyasadan satın almacıları çağırdık. Şu an salonumuzda büyük şirketlerimizin satın almacıları da var. Bakanlık olarak projemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kız kardeşlik dalgası il il yayılacak. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu proje; kırsal kalkınma, bölgeye ekonomi sağlaması, kadının ekonomi içinde olması, sürdürülebilir tarım ve biyo çeşitliliğin devamı için son derece önemsediğimiz bir projemiz."



Konuşmaların ardından Kız Kardeşim Projesi'ne katılan üretici kadınlara ödül verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Projeye desteklerinden dolayı Coca Cola Türkiye Kamu İlişkileri Kurumsal İletişim Direktörü Nazlı Berberoğlu, Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'den ödülünü aldı. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.