VHV Reasürans, Türkiye merkezinden 10 ülkeye risk kabulü hizmeti vermeye başladı

Almanya'nın 100 yılı aşkın geçmişi ile en büyük sigorta grupları arasında yer alan VHV'nin Türkiye'deki iştiraki istikrarlı büyümesinin meyvelerini toplamaya başladı. VHV Reasürans, Türkiye merkezli olmak üzere 10 ülkeye risk kabulleri hizmete vermeye başladığını duyurdu.

Bu ülke sayısının kısa sürede ise 30'u aşması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, Türkiye sigorta pazarında kısa sürede haklı bir yer edinme başarısı gösterdiklerinin altını çizerek, "2016 yılında yerli bir reasürans şirketi olarak konumlanıp, Almanya'daki uzmanlığımız ve finansal gücümüzle birlikte Türkiye'deki istikrarlı büyümemizi artık bir adım daha yukarılara taşıyoruz. Türkiye merkezli olarak artık yurt dışından da risk kabulü yapmaya başlayarak VHV markasının Balkanlar, Güney Doğu Avrupa, Körfez Bölgesi ve Ortadoğu'nun önemli reasürans şirketleri arasına girecek olmasının heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

'YATIRIMA DEVAM'

Türkiye'nin potansiyelinin Almanya tarafından yakından takip edildiğine vurgu yapan Maximilian Stahl, "Almanya merkezli grubumuz VHV Reasürans'a güvenmesinin karşılığı olarak Türkiye'yi merkez ülke olarak konumlandırdı ve ilk etapta Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Gürcistan, Yunanistan, İsrail, Kosova, Katar ve Suudi Arabistan'dan risk kabullerine başlama kararı aldı" dedi. Stahl, Türkiye sigorta pazarının gücüne ve sürdürülebilirliğine olan inançlarını hiç kaybetmediklerini belirterek, "VHV Türkiye ekonomisine katkı için yatırımlarını sürdürüyor" diye konuştu.