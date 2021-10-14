15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları...

15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Ekim ayının 15'i geldi ve günün ilk saatlerinden itibaren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç olan kişilere her ay ödediği Evde bakım maaşının Ekim ayı için yatıp yapmadığı merak konusu oldu. Peki ilk kez başvuracaklar için şartlar neler?
15 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı bugün itibariyle il il yapılmaya başlanacak, iller açıklandığında haberimizde yer alacak. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.