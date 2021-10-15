Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: 'İklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırmalıyız'

İklim değişikliğinin yol açtığı felaketlere karşı sigortalanmanın önemine vurgu yapan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, vatandaşları geç olmadan önlem almaya davet etti. Gelişmiş ülkelerde doğal afetlerin neden olduğu maddi zararların yüzde 45'i sigorta sektörü tarafından karşılanırken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın sadece yüzde 3 civarında olduğunu belirten Benli, "Vatandaşlarımız ve ticari işletmelerimizin farkındalığını artırmak ve bu alandaki eksikliği kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Yangın branşında Ağustos itibarıyla prim üretiminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'in üzerinde artış gerçekleştiğini belirten Atilla Benli, sözlerine şöyle devam etti:

'ORAN HIZLA ARTMALI'

"Sigortalanma bilinci bir nebze artsa da yeterli değil. Çünkü risk gerçekleştikten sonra satın alınamayacak tek şey sigorta teminatıdır. Vatandaşlarımıza zor zamanlarında destek olabilmek ve kamunun üzerindeki yükü azaltabilmek için sigortalanma oranını hızla artırmamız gerekiyor. Sigorta sektörümüz mevcut doğal afet risklerini teminat altına alan tüm ürünlere sahip. Bu farkındalığın sağlanıp ürünlerin sigortalılar lehine geliştirilmesi ve kullanımlarının yaygınlaştırılması, sigorta sektörünün büyütülmesi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlanması için sektörün çatı kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

Atilla Benli, 2020 Şubat itibarıyla ülkemiz gündemine giren ve son Orta Vadeli Plan'da da yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na sektör olarak uyum sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için hazırlıklar yaptıklarını açıkladı. Benli'nin verdiği bilgilere göre; sigorta şirketleri, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi ve enerji güvenliği için azami öneme sahip olan yenilenebilir enerji projelerini güvence altına alarak bu alanda destek vermeye devam ediyor. Öte yandan Benli, "TSB olarak sürdürülebilirliğin şirketlerimizin iş modelleriyle uyumlu hale gelmesi öncelikli konularımız arasında" dedi.