Peugeot 2008 ACTIVE, Fiat Egea model fiyatları ne kadar? 2021 yılı Peugeot ve Fiat sıfır faiz kampanyası! 30 Ekim tarihine geçerli...

Peugeot kampanyayı duyurdu. Peugeot resmi internet sitesinden kampanyanın detaylarını başlattı. 30 Ekim tarihine geçerli olacak kampanyada Peugeot SUV 2008 modeli %0 Faiz oranıyla 12 Ay vade kampanyasını duyurdu. Öte yandan Fiat kampanyası, Fiat Egea model araçlarda 12 ay 0,99% faiz kampanyalarını duyurdu. Fiat Egea model araç almak isteyenler için 50.000 TL 12 ay 1,29% faiz oranı vereceğini duyurdu. Fiat resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Fiat'tın kampanyaları 04.10.2021-01.11.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Peugeot resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre;
30.10.2021 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 60.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Örnek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir. Maksimum kredi tutarı ve kredi vadesi kanunen belirtilen sınırlara tabidir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Araç bedeli 120.000 TL ve altında olan araçlar için araç bedelinin azami %70'ine kadar ve azami 48 ay vade ile, araç bedeli 120.001 TL – 300.000 TL arasındaki araçlar için araç bedelinin azami %50'sine kadar ve azami 36 ay vade ile, araç bedeli 300.001 TL – 750.000 TL arasındaki araçlar için araç bedelinin azami %30'una kadar ve azami 24 ay ile, araç bedeli 750.001 TL ile 1.500.000 TL olan araçlar için araç bedelinin azami %20'sine kadar ve azami 12 ay vade ile kredi kullanılabilir. Araç bedeli 1.500.000 TL'nin üzerinde olan araçlar için kredi kullandırılamamaktadır.