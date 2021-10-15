Peugeot 2008 ACTIVE, Fiat Egea model fiyatları ne kadar? 2021 yılı Peugeot ve Fiat sıfır faiz kampanyası! 30 Ekim tarihine geçerli...

Faiz oranı ve taksit tutarı, kullanılan kredi tutar ve vadesine göre değişiklik gösterebilmektedir. PSA Finans'ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Kredi Koruma Sigortası çözümleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından ve PSA Kasko ürünü Aksigorta A.Ş. ve Groupama Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT, 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8, 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack versiyonları kampanyaya dahil değildir. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot Yetkili Satıcıları'nda geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot Yetkili Satıcıları'nda geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

Faiz oranı ve taksit tutarı, kullanılan kredi tutar ve vadesine göre değişiklik gösterebilmektedir.