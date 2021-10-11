Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.10.2021 17:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2021 18:09
    ABONE OL

    Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'faiz' mesajı

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi. Öte yandan "Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız" diyen Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajını verdi.

    MB Başkanı Kavcıoğlu’ndan faiz mesajı

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.



    "FAİZ İNDİRİMİ BİR SÜRPRİZ DEĞİL"
    Burada konuşan Kavcıoğlu, para politikası faiz indiriminin beklenen oranda olduğu belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz. Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız.



    "MERKEZ BANKASI'NIN GÖREVİNİ İHMAL ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
    Merkez Bankası'nın görevini ihmal etmesi söz konusu değildir. Bizim bilançomuz kadar net bir bilançoya sahip başka bir merkez bankası yok.

    Merkez Bankası'nı kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykrıdır. Türk parasındaki kaybı faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değildir."



        BU HAFTA AÇIKLANACAK REZERV...
        Kavcıoğlu Meclis'te yaptığı açıklamada, "Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir. Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2021 yılında TL mevduat güçlü artışını sürdürmüş, yabancı para mevduat artışı görece sınırlı kalmıştır." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun Halk Ekmek ve İETT oyunları
        Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'faiz' mesajı
            SON DAKİKA