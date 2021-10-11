Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'faiz' mesajı





"FAİZ İNDİRİMİ BİR SÜRPRİZ DEĞİL"

Burada konuşan Kavcıoğlu, para politikası faiz indiriminin beklenen oranda olduğu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz. Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız.