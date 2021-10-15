Peş peşe açıklandı! Paralar faiziyle iade edilecek: Yüz binlerce kişi bekliyordu!

Yüz binlerce vatandaş bekliyordu. Paralar faiziyle iade edilecek. Yapılacak düzenlemeyle eş güdümlü gelir vergisinden muaf tutulacaklar. Öte yandan internetten para kazananlara yönelik de vergi ödeme basitliği gelecek. Bunun yanı sıra yasa öneriyi ile çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.
PARALAR FAİZİYLE İADE EDİLECEK
Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ek ödeme yapılacak. Son 5 senede desteklerden kesilen vergiler, faiziyle eş güdümlü iade edilecek.
VERGİ KESİNTİSİ KALDIRILIYOR
Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Kanun öneriyi ile çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
BANKADA HESAP AÇACAKLAR
Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme basitliği getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek amacıyla bankada hesap açacak.