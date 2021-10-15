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    • Ekonomi
    • 15.10.2021 13:09
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    • 15.10.2021 13:54
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    Peş peşe açıklandı! Paralar faiziyle iade edilecek: Yüz binlerce kişi bekliyordu!

    Tek tek açıklandı! Paralar geri ödeniyor! Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun teklifi, küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Buna göre, senelik cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu halde 900 bine yakın esnaf bulunuyor. Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ek ödeme yapılacak. Son 5 senede desteklerden kesilen vergiler, faiziyle eş güdümlü iade edilecek.

    Paralar faiziyle iade edilecek: Yüz binlerce kişi bekliyordu!

    Yüz binlerce vatandaş bekliyordu. Paralar faiziyle iade edilecek. Yapılacak düzenlemeyle eş güdümlü gelir vergisinden muaf tutulacaklar. Öte yandan internetten para kazananlara yönelik de vergi ödeme basitliği gelecek. Bunun yanı sıra yasa öneriyi ile çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.

    PARALAR FAİZİYLE İADE EDİLECEK

    Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ek ödeme yapılacak. Son 5 senede desteklerden kesilen vergiler, faiziyle eş güdümlü iade edilecek.

    VERGİ KESİNTİSİ KALDIRILIYOR

    Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Kanun öneriyi ile çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    BANKADA HESAP AÇACAKLAR

    Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme basitliği getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek amacıyla bankada hesap açacak.

        KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

        Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapısı güçlendirilerek, öz kaynakla finansman teşvik ediliyor. Düzenlemeyle, Türkiye'de yabancı sermaye, yurt dışından kaynak girişinin artırılması amaçlanıyor. Buna göre, nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için oran yüzde 75 olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayımı tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

        Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10'luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kanunla, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelendi. Teklifin, kurumlar vergisi beyan sürelerini düzenleyen iki maddesi ise metinden çıkarıldı.

        GELİR VERGİSİ NEDİR?

        Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi kapsamına giren gelir unsurları "Gelir Vergisi Kanunu" ile belirtilmiştir. Buna göre mal satışı, gayrimenkul getirisi, hisse senedi satış kazancı, kâr payı geliri, mesleki faaliyetler sonucunda elde edilen gelirlerin tümü vergi kapsamındadır.
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