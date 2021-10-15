Küresel piyasaların gözü bugün o verilerde olacak

Küresel piyasalarda, enflasyonist kaygıların yerini güçlü bilançoların iyimserliğine bırakmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarında yatırımcıların beklediği tahvil alımlarının azaltılmasının zamanlaması ve hızına dair önemli detaylara yer verilmesinin ardından para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalırken, yatırımcıların odağını enflasyonist kaygılardan açıklanan güçlü bilançolara çevirdiği görüldü.
ABD'de yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Bank of America'nın net karı yüzde 57 artışla 7,7 milyar dolara, Citigroup'un net karı yüzde 48 yükselişle 4,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde net karını Wells Fargo yüzde 59 artırarak 5,1 milyar dolara, Morgan Stanley yüzde 37 yükselterek 3,7 milyar dolara çıkardı.
Makroekonomik tarafta da dün pozitif veriler izlenirken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez 300 binin altına geriledi. 293 bin seviyesinde açıklanan işsizlik maaşı başvurularının 319 bin olması öngörülüyordu. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.
Öte yandan dün Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, yapılan yönlendirmelerin enflasyonist baskıların bir müddet daha gündemde kalabileceği, varlık alımlarının azaltılması için yolun açıldığı, faiz artırımları için ise daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu üzerinde yoğunlaştığı görüldü.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 1,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 artışla 27 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi. Dolar endeksi dün 93,8 ile son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 93,9 seviyelerinde bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,56 seviyelerinden yüzde 1,51'lere kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,52'nin hemen üzerinde seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının da bugüne alıcılı başlaması dikkati çekerken, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları izlenmeye devam edilecek.
Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığı görüşünü yinelerken, artan petrol fiyatlarının desteğiyle enerji hisselerinde yüzde 1'in üzerinde yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,1625 ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1610 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne pozitif başladığı görülüyor.