Küresel piyasaların gözü bugün o verilerde olacak

Makroekonomik tarafta da dün pozitif veriler izlenirken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez 300 binin altına geriledi. 293 bin seviyesinde açıklanan işsizlik maaşı başvurularının 319 bin olması öngörülüyordu. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Öte yandan dün Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, yapılan yönlendirmelerin enflasyonist baskıların bir müddet daha gündemde kalabileceği, varlık alımlarının azaltılması için yolun açıldığı, faiz artırımları için ise daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu üzerinde yoğunlaştığı görüldü.