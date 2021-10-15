Güncel dolar, euro ve sterlin kuru fiyatları! Dolar düşer mi, ne zaman düşecek? 16 Ekim dolar/TL ne kadar oldu?

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son günlerde 9.18 lirayı aşan dolar, sabah saatlerinde 9.13 liraya çekildi. Dün piyasa kapanışının ardından ise 9.20 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından anlık dolar alış satış fiyatları anbean bakılıyor. Peki, 15 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
16 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 9,2068
Dolar satış: 9,2163
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,6848
Euro Satış: 10,7045