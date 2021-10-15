Güncel dolar, euro ve sterlin kuru fiyatları! Dolar düşer mi, ne zaman düşecek? 16 Ekim dolar/TL ne kadar oldu?

ABD VERİLERİ DE DESTEKLEDİ

ABD'de eylül ayında üretici fiyatları yüzde 8.8 ile rekor bir yıllık yükseliş kaydetti. Bu enflasyon endişelerini ve Fed'in beklenenden erken sıkılaşmaya gideceği beklentisinin güçlenmesine yol açtı.

Bunun yanında ABD'de 9 Ekim haftasında işsizlik maaşı başvuruları 293 bin ile 310 binlik beklentinin altında kaldı. Bu ekonomide öngörülenden hızlı bir toparlanmaya işaret etti.