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    • Ekonomi
    • 16.10.2021 11:02
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    • 16.10.2021 11:02
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    Güncel dolar, euro ve sterlin kuru fiyatları! Dolar düşer mi, ne zaman düşecek? 16 Ekim dolar/TL ne kadar oldu?

    Son haftalarda rekor yükselişe geçen dolar fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Yatırımcılar ve ekonomi gündeminden haberdar olmak isteyenler anlık olarak dolar, euro ve sterlin fiyatlarını takip ediyor. Peki, 16 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    15 Ekim dolar/TL ne kadar oldu? Güncel dolar, euro ve sterlin kuru fiyatları!

    Döviz kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son günlerde 9.18 lirayı aşan dolar, sabah saatlerinde 9.13 liraya çekildi. Dün piyasa kapanışının ardından ise 9.20 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından anlık dolar alış satış fiyatları anbean bakılıyor. Peki, 15 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    16 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,2068

    Dolar satış: 9,2163

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,6848

    Euro Satış: 10,7045

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,5909

        Pound satış: 12,6196

        ABD VERİLERİ DE DESTEKLEDİ

        ABD'de eylül ayında üretici fiyatları yüzde 8.8 ile rekor bir yıllık yükseliş kaydetti. Bu enflasyon endişelerini ve Fed'in beklenenden erken sıkılaşmaya gideceği beklentisinin güçlenmesine yol açtı.

        Bunun yanında ABD'de 9 Ekim haftasında işsizlik maaşı başvuruları 293 bin ile 310 binlik beklentinin altında kaldı. Bu ekonomide öngörülenden hızlı bir toparlanmaya işaret etti.
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        Haberler Ekonomi Güncel dolar, euro ve sterlin kuru fiyatları! Dolar düşer mi, ne zaman düşecek? 16 Ekim dolar/TL ne kadar oldu?
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