Hedef Holding halka arz hangi bankalar? Hedef Holding borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?

2020 yılını 226 milyon TL'nin üzerinde karlılıkla kapattıklarını belirten Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, "İşimizi büyütmek, yatırım yaptığımız şirketlere değer katmak ve bu değeri de paylaşmak temel hedefimiz. Sermaye yapımız içerisinde, yeni yatırımlar için gerekli olan kaynak ihtiyacını, halka arzla birlikte, şirkete girecek olan kaynakla yapmayı planlıyoruz." dedi.

Halka arz gelirinin yüzde 83'ünün şirkete kaynak olarak aktarılacağını söyleyen Gökalp, böylece özsermayelerinin güçleneceğini ve yatırımlar konusunda da ellerini daha güçlendireceklerini vurguladı.

"Bizim bir yatırım kültürümüz ve yatırımcı geçmişimiz var" diyen Gökalp, bu tecrübeyle bir yatırım bankası kurmak üzere karar aldıklarını bildirdi. Gökalp, "Yeterince deneyime ve insan kaynağına sahibiz. Bir yatırım bankasının neredeyse tüm işlemlerini Hedef Portföy, Hedef GSYO ve aracı kuruluşumuz İnfo Yatırım özelinde yapıyoruz. Bunları topladığınızda, bir yatırım bankasının yaptığı işlerin ötesinde de işler yapıyoruz. Bunları konsolide etmek açısından böyle bir karar aldık. Sürecin bizim açımızdan BDDK'ya yapacağımız başvuruyu takiben kısa sürede neticeleneceğini düşünüyorum. Burada da güzel işler yapacağız." şeklinde konuştu.