Hedef Holding halka arz hangi bankalar? Hedef Holding borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu kabul edilen Hedef Holding'in borsa işlemlerine dair bilgiler yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Finans, teknoloji, sağlık gibi birçok alanda yatırımları bulunan Hedef Holding, halka arz oluyor. Bu kapsamda Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye çıkarılırken, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
HEDEF HOLDİNG HİSSE FİYATI NE KADAR?
Toplam 60 milyon adet payın halka arzı sonrası holding sermayesinin yüzde 20'sinin BİST Ana Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. 1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.
Büyüme hedeflerini finans ve teknoloji alanında oluşturan Hedef Holding, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirket barındırıyor. Hadef Holding'in halka açık ana iştiraklerini İnfo Yatırım ve Hedef GSYO oluşturuyor. Hedef GSYO'nun da bünyesinde Borsa'da işlem gören Seyitler Kimya ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık şirketleri yer alıyor.
İnfo Yatırım'ın yüzde 30'una, Hedef GSYO'nun yüzde 21'ine ve Hedef Portföy'ün yüzde 89,5'ine sahip olan Hedef Holding'in Hedef GSYO bünyesindeki iştirakler aracılığıyla teknoloji, kimya/sağlık ve fintech alanında yatırımları ve ortaklıklar bulunuyor.