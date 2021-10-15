Arabası olanlara bela oldu! Oto tamircileri uyardı! 50.000 TL masrafla karşılaşabilirsiniz

Araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar sanayinin yolunu tuttu. Kışın vasıta bakımının önemine değinen oto tamircileri, kesinlikle antifirizsiz kullanılması gerekliliğini altını çizdi. Aksi takdirde vasıta sahiplerinin 15 ile 50 bin TL arasında masrafla karşılaşabileceğine ilgi çekti. Antifriz radyatörü ve soğutma sistemini pas ve korozyondan güvenliğini sağlamak suretiyle da kullanılmaktadır. Donma noktası antifriz çeşidine göre değişir ve suyun donma noktasından daha düşük bir sıcaklıkta donar, su ile karıştırıldığında daha düşük donma sıcaklıkları sağlar.
"Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir"
Kış bakımlarının başladığını altını çizen oto tamirci Fatih Uygun, "Öncelikle kışın vasıtalarda antifriz var mı yok mu bakmak gerekiyor. Ardından ise antifrizin donma derecesini denetim edip 25 derece olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Antifriz suda ki paslanmayı engel olur hem de motorun soğutmasına yardımcı olur.
Sadece antifriz değil bunun beraberinde kışlık lastikler, sis farları, gibi çoğu bakılması gereken şeyler var. Antifrizi yağ bakımına getirirsek daha iyi olur. Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir. Bunun neticesinde ise 50 TL seviyesinde masrafa yol açabiliyor. Kışlık rutin bakım ise aracına göre değişerek 800 TL'yi buluyor" şeklinde konuştu.