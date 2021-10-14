Türkiye'de 9 ayda 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldı! İşte en çok satış yapılan iller

Bu işlemlerden 919 bin 972'sini konut, 375 bin 986'sını arsa, 573 bin 982'sini tarla, 93 bin 649'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.

İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

En çok işlem yapılan iller arasında İstanbul 265 bin 419 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 141 bin 698 ile Ankara, 98 bin 330 ile İzmir, 76 bin 486 ile Antalya, 71 bin 782 ile Konya, 71 bin 449 ile Bursa takip etti.