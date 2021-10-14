Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.10.2021 11:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2021 11:31
    ABONE OL

    Türkiye'de 9 ayda 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldı! İşte en çok satış yapılan iller

    Ülke genelinde ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 14 milyar 483 milyon 486 bin 736 lira tapu harcı geliri elde edildi. İşte en çok satış yapılan iller...

    En çok hangi ilde gayrimenkul satıldı? İlk 3..

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, eylül ayında 316 bin 818 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

    ORANLAR YÜKSELDİ

    Ağustos ayındaki 307 bin 980 gayrimenkul satış işlemi ile gayrimenkul satış işlemleri sayısında, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,86 oranında artış görüldü.

    Bu satış işlemlerinden eylül ayında 2 milyar 209 milyon 892 bin 290 lira tapu harcı geliri sağlandı.

    EN ÇOK SATIŞ İŞLEMİ YAPILAN İL İSTANBUL

    Ülke genelinde, ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 14 milyar 483 milyon 486 bin 736 lira tapu harcı geliri elde edildi.

        Bu işlemlerden 919 bin 972'sini konut, 375 bin 986'sını arsa, 573 bin 982'sini tarla, 93 bin 649'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.

        İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

        En çok işlem yapılan iller arasında İstanbul 265 bin 419 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 141 bin 698 ile Ankara, 98 bin 330 ile İzmir, 76 bin 486 ile Antalya, 71 bin 782 ile Konya, 71 bin 449 ile Bursa takip etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        200 milyonluk saadet zinciri vurgununda yeni gelişme
        Haberler Ekonomi Türkiye'de 9 ayda 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldı! İşte en çok satış yapılan iller
            SON DAKİKA