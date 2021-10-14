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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 11:03
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    • 14.10.2021 11:10
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    Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Gelecek Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı…

    Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Fiba Grubu, Gelecek Varlık'ın halka arzı ile ilgili açıklamalar yaptı ve tarih bilgisi paylaştı. Peki Gelecek Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Gelecek Varlık halka arz eşit mi oransal mı, hisse kodu nedir, fiyatı ne kadar? Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin konuyla ilgili önemli bilgiler verdi ve yatırımcılar hemen detayları merak eder oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Gelecek Varlık halka arz ne zaman?

    Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Gelecek Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran firmalar arasına Gelecek Varlık da katıldı ve yatırımcılar yakından takibe başladı. Peki borsada işlem göreceği tarih, hisse kodu, fiyatı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

    GELECEK VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık'ın talep toplama tarihi 14-15 Ekim olarak belirlendi.

    Gelecek Varlık'ın talep toplamasında ek satış hariç toplam 22 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, ek satışlarla birlikte toplam pay adedinin 26,4 milyonu bulması bekleniyor. Halka arz sonunda Gelecek Varlık'ın halka açıklık oranı ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar gerçekleşirse yüzde 18,9 olacak.

    Fiba Grubu, Gelecek Varlık ile Borsa İstanbul'a geri dönüyor!

    Fiba Grubu'nun 2006 yılında Finansbank hisselerinin yüzde 46'sını 5 milyar Dolar toplam değer üzerinden satarak ilgili yılın en büyük doğrudan yabancı sermaye girişini sağladığına ve Türk bankacılık ve sermaye piyasası tarihine geçtiğine dikkat çeken Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Gelecek Varlık'ın halka arzı ile ilgili şunları ifade etti:

        "Grubumuz 15 yıl aradan sonra Borsa İstanbul'a dönüyor. Gelecek Varlık'ın halka arzı geçmişte 1990 ile 2006 yılları arasında Finansbank'ta, 1996 ile 2005 yılları arasında ise Gima'da başarılı süreçleri beraber yaşadığımız ve bize güven duyduklarına inandığımız yatırımcılarımızla Grubumuzu yeniden buluşturacak. Önümüzdeki dönemde şirketlerimizin geleceğine halka arz gibi farklı yönetişim modelleriyle yön verebilmeyi ve bu modellerin getireceği dinamiklerle şirketlerimizi geliştirebilmeyi hedefliyoruz. Gelecek Varlık, varlık yönetim sektöründeki ilk halka arz olacak. Bu arzla Gelecek Varlık'ın sermayesini güçlendirmek suretiyle varlık yönetim sektörünün Türk Bankacılık sistemine çözüm üretebilme kapasitesini arttırmayı, rakiplerimize de ilham vererek sektördeki tüm oyuncuların önünü açmayı hedefliyoruz. Bu kaynağı yeni portföy yatırımlarımızın bir kısmında kullanacağız"
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        Haberler Ekonomi Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Gelecek Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı…
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