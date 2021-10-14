Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Gelecek Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı…

Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Gelecek Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran firmalar arasına Gelecek Varlık da katıldı ve yatırımcılar yakından takibe başladı. Peki borsada işlem göreceği tarih, hisse kodu, fiyatı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
GELECEK VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık'ın talep toplama tarihi 14-15 Ekim olarak belirlendi.
Gelecek Varlık'ın talep toplamasında ek satış hariç toplam 22 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, ek satışlarla birlikte toplam pay adedinin 26,4 milyonu bulması bekleniyor. Halka arz sonunda Gelecek Varlık'ın halka açıklık oranı ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar gerçekleşirse yüzde 18,9 olacak.
Fiba Grubu, Gelecek Varlık ile Borsa İstanbul'a geri dönüyor!
Fiba Grubu'nun 2006 yılında Finansbank hisselerinin yüzde 46'sını 5 milyar Dolar toplam değer üzerinden satarak ilgili yılın en büyük doğrudan yabancı sermaye girişini sağladığına ve Türk bankacılık ve sermaye piyasası tarihine geçtiğine dikkat çeken Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Gelecek Varlık'ın halka arzı ile ilgili şunları ifade etti: