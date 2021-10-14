Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Gelecek Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı…

"Grubumuz 15 yıl aradan sonra Borsa İstanbul'a dönüyor. Gelecek Varlık'ın halka arzı geçmişte 1990 ile 2006 yılları arasında Finansbank'ta, 1996 ile 2005 yılları arasında ise Gima'da başarılı süreçleri beraber yaşadığımız ve bize güven duyduklarına inandığımız yatırımcılarımızla Grubumuzu yeniden buluşturacak. Önümüzdeki dönemde şirketlerimizin geleceğine halka arz gibi farklı yönetişim modelleriyle yön verebilmeyi ve bu modellerin getireceği dinamiklerle şirketlerimizi geliştirebilmeyi hedefliyoruz. Gelecek Varlık, varlık yönetim sektöründeki ilk halka arz olacak. Bu arzla Gelecek Varlık'ın sermayesini güçlendirmek suretiyle varlık yönetim sektörünün Türk Bankacılık sistemine çözüm üretebilme kapasitesini arttırmayı, rakiplerimize de ilham vererek sektördeki tüm oyuncuların önünü açmayı hedefliyoruz. Bu kaynağı yeni portföy yatırımlarımızın bir kısmında kullanacağız"