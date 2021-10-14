Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.10.2021 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2021 09:38
    ABONE OL

    Turgut Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi kura çekilişi canlı yayın! Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura çekimi sonuç ekranı 2021!

    Meram Belediyesi tarafından kurulan Turgut Reis Evleri konut başvuruları sona erdi. Rekor başvuruya ulaşan başvurular sonrası gözler kura çekimine çevrildi. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi 14 Ekim tarihinde yani bugün yapılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından, Konya Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura çekimi nereden izlenir? Sorusuna yanıt aranıyor. İşte Turgut Reis evleri kura çekimi sonuç ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    Turgut Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi kura çekilişi canlı yayın! Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura çekimi Youtube izleme linki!

    Meram Turgut Reis Evleri Konut Kooperatifi için online olarak yapılan başvuru süreci sona erdi. Şimdi kura çekilişinin ne zaman yapılacağı ve kura sonuçların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi 14 Ekim tarihinde yani bugün yapılmaya başlandı. Peki, Konya Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura çekimi nereden izlenir? İşte detaylar!

    KONYA TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura 2+1 3+1 isim listesi için çekilişler 14 Ekim 2021 yani bugün saat 08.30 itibariyle gerçekleştiriliyor.

    İşte kura sonuçları sorgulama sayfası hakkında bilgiler;

    KONYA TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama işlemi bugün gerçekleştirilen canlı yayının ardından www.turgutreisevleri.com/ adresinde olacaktır.

        TURGUT REİS EVLERİ HAKKINDA

        Turgutreis evleri, Meram Belediyesi öncülüğünde,şehrin kalbinde, Konya'nın parlayan yıldızı Aymanas Mahallesi sınırları içerisinde, Ahmet Özcan ve Karaman caddelerine yakın, ayrıcalıklı bir lokasyonda, tam donanımlı, modern, ferah ve estetik yaşam alanları sunmak için yükseliyor.

        Meram Belediyesi'nin çevreye ve ihtiyaçlarına duyarlı, doğaya saygılı çalışma prensipleri ışığında hayata geçirilen Turgutreis evleri, ince, zevkli ve modern mimarisiyle, avlu, sokak ve caddeleriyle, özlenen güvenli sosyal yaşamı tekrar hatırlatıyor. Turgutreis evleri hayatın her anını mutlulukla karşılamanız için sizlere huzur vadediyor. Hadi şehrin yeni simgesi Turgutreis evleri ile tanışın ve hayallerinize kavuşun.

        HAK SAHİPLERİNE DAİRE TESLİMAT SÜRESİ HAKKINDA

        Turgutreis Evleri Kooperatifi tüzel kişiliğe sahip yapı kooperatifi olarak kurulmuştur. Müteahhitlik firmaları gibi sabit fiyat ve ödeme planına göre taksitli daire satışı yapan bir tüzel kişilik olmayıp kooperatife üye olanların ödeyeceği peşinat ve aylık aidatlar ile konutlar yapılacaktır. Peyder pey tamamlanacak olan daireler kura çekilişi ile belirlenecek üyelere teslim edilecek ve dairesine oturan üyeler de diğer üyeler gibi aidat ödemeye devam edecektir. Sadece belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerde değil tüm yapı kooperatif sistemlerinde işleyiş bu şekildedir.Kooperatif sistemlerinde aidat artışlarını genel kurullarda üyeler kendileri belirlemektedir. Bu genel kurullarda belirlenecek aidat artışları ve inşaat maliyetlerine göre dairelerin imalat ve teslimatları süreleri değişkenlik gösterecektir. Buna bağlı olarak da kooperatifin bitiş tarihi hakkında kesin bir süre vermek, tüm kooperatiflerde olduğu gibi Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nde de mümkün değildir.

        Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nin kurulumuna öncülük eden Meram Belediyesi'nin inşaatların yapımı konusunda kooperatife her hangi bir finansal kaynak aktarımı söz konusu değildir. Kooperatif kendi üyelerinden toplayacağı aidatlar ile inşaatları tamamlayacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        1 Temmuz’dan itibaren artık zorunlu! 30 gün süre verilecek
        Haberler Ekonomi Turgut Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi kura çekilişi canlı yayın! Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura çekimi sonuç ekranı 2021!
            SON DAKİKA