Turgut Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi kura çekilişi canlı yayın! Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura çekimi sonuç ekranı 2021!

Meram Turgut Reis Evleri Konut Kooperatifi için online olarak yapılan başvuru süreci sona erdi. Şimdi kura çekilişinin ne zaman yapılacağı ve kura sonuçların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi 14 Ekim tarihinde yani bugün yapılmaya başlandı. Peki, Konya Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura çekimi nereden izlenir? İşte detaylar!
KONYA TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura 2+1 3+1 isim listesi için çekilişler 14 Ekim 2021 yani bugün saat 08.30 itibariyle gerçekleştiriliyor.
İşte kura sonuçları sorgulama sayfası hakkında bilgiler;
KONYA TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama işlemi bugün gerçekleştirilen canlı yayının ardından www.turgutreisevleri.com/ adresinde olacaktır.