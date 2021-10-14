Turgut Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi kura çekilişi canlı yayın! Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura çekimi sonuç ekranı 2021!

HAK SAHİPLERİNE DAİRE TESLİMAT SÜRESİ HAKKINDA

Turgutreis Evleri Kooperatifi tüzel kişiliğe sahip yapı kooperatifi olarak kurulmuştur. Müteahhitlik firmaları gibi sabit fiyat ve ödeme planına göre taksitli daire satışı yapan bir tüzel kişilik olmayıp kooperatife üye olanların ödeyeceği peşinat ve aylık aidatlar ile konutlar yapılacaktır. Peyder pey tamamlanacak olan daireler kura çekilişi ile belirlenecek üyelere teslim edilecek ve dairesine oturan üyeler de diğer üyeler gibi aidat ödemeye devam edecektir. Sadece belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerde değil tüm yapı kooperatif sistemlerinde işleyiş bu şekildedir.Kooperatif sistemlerinde aidat artışlarını genel kurullarda üyeler kendileri belirlemektedir. Bu genel kurullarda belirlenecek aidat artışları ve inşaat maliyetlerine göre dairelerin imalat ve teslimatları süreleri değişkenlik gösterecektir. Buna bağlı olarak da kooperatifin bitiş tarihi hakkında kesin bir süre vermek, tüm kooperatiflerde olduğu gibi Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nde de mümkün değildir.

Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nin kurulumuna öncülük eden Meram Belediyesi'nin inşaatların yapımı konusunda kooperatife her hangi bir finansal kaynak aktarımı söz konusu değildir. Kooperatif kendi üyelerinden toplayacağı aidatlar ile inşaatları tamamlayacaktır.