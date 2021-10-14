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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 09:31
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    • 14.10.2021 09:37
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    Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama! Meram Belediyesi Turgut Reis evleri 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

    Meram Belediyesi öncülüğünde yapımı gerçekleştirilen Turgutreis evlerinin kura sonuçları başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı saate odaklandı. Bu doğrultuda da Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura sonucu öğrenilir? Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura 2+1 3+1 isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

    Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    Meram Belediyesi'nin yapımına öncülük ettiği Turgutreis evleri kura sonuçları hakkında araştırmalar artışa geçti. Konutlar için başvuru yapan adaylar kura sonuçları sorgulama sayfası kura sonuçları isim listesi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    KONYA TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura 2+1 3+1 isim listesi için çekilişler 14 Ekim 2021 yani bugün saat 08.30 itibariyle gerçekleştiriliyor.

    İşte kura sonuçları sorgulama sayfası hakkında bilgiler;

    KONYA TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama işlemi bugün gerçekleştirilen canlı yayının ardından www.turgutreisevleri.com/ adresinde olacaktır.

    TURGUT REİS EVLERİ HAKKINDA VERİLEN BİLGİ

    Turgutreis evleri, Meram Belediyesi öncülüğünde,şehrin kalbinde, Konya'nın parlayan yıldızı Aymanas Mahallesi sınırları içerisinde, Ahmet Özcan ve Karaman caddelerine yakın, ayrıcalıklı bir lokasyonda, tam donanımlı, modern, ferah ve estetik yaşam alanları sunmak için yükseliyor.

    Meram Belediyesi'nin çevreye ve ihtiyaçlarına duyarlı, doğaya saygılı çalışma prensipleri ışığında hayata geçirilen Turgutreis evlerine rekor düzeyde başvuru yapıldı.

        HAK SAHİPLERİNE DAİRE TESLİMAT SÜRESİ HAKKINDA

        Turgutreis Evleri Kooperatifi tüzel kişiliğe sahip yapı kooperatifi olarak kurulmuştur. Müteahhitlik firmaları gibi sabit fiyat ve ödeme planına göre taksitli daire satışı yapan bir tüzel kişilik olmayıp kooperatife üye olanların ödeyeceği peşinat ve aylık aidatlar ile konutlar yapılacaktır. Peyder pey tamamlanacak olan daireler kura çekilişi ile belirlenecek üyelere teslim edilecek ve dairesine oturan üyeler de diğer üyeler gibi aidat ödemeye devam edecektir. Sadece belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerde değil tüm yapı kooperatif sistemlerinde işleyiş bu şekildedir.Kooperatif sistemlerinde aidat artışlarını genel kurullarda üyeler kendileri belirlemektedir. Bu genel kurullarda belirlenecek aidat artışları ve inşaat maliyetlerine göre dairelerin imalat ve teslimatları süreleri değişkenlik gösterecektir. Buna bağlı olarak da kooperatifin bitiş tarihi hakkında kesin bir süre vermek, tüm kooperatiflerde olduğu gibi Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nde de mümkün değildir.

        Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nin kurulumuna öncülük eden Meram Belediyesi'nin inşaatların yapımı konusunda kooperatife her hangi bir finansal kaynak aktarımı söz konusu değildir. Kooperatif kendi üyelerinden toplayacağı aidatlar ile inşaatları tamamlayacaktır.

        TOPLAM TİCARİ ALAN
        1520 m2
        TOPLAM KONUT
        591
        TOPLAM YEŞİL ALAN
        11637 m2
        KAPALI OTOPARK SAYISI
        600 Araç
        AÇIK OTOPARK SAYISI
        58 Araç
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        Haberler Ekonomi Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama! Meram Belediyesi Turgut Reis evleri 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi
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