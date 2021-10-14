Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama! Meram Belediyesi Turgut Reis evleri 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

Meram Belediyesi'nin yapımına öncülük ettiği Turgutreis evleri kura sonuçları hakkında araştırmalar artışa geçti. Konutlar için başvuru yapan adaylar kura sonuçları sorgulama sayfası kura sonuçları isim listesi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...
KONYA TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Meram Belediyesi Turgut Reis evleri kura 2+1 3+1 isim listesi için çekilişler 14 Ekim 2021 yani bugün saat 08.30 itibariyle gerçekleştiriliyor.
İşte kura sonuçları sorgulama sayfası hakkında bilgiler;
KONYA TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama işlemi bugün gerçekleştirilen canlı yayının ardından www.turgutreisevleri.com/ adresinde olacaktır.
TURGUT REİS EVLERİ HAKKINDA VERİLEN BİLGİ
Turgutreis evleri, Meram Belediyesi öncülüğünde,şehrin kalbinde, Konya'nın parlayan yıldızı Aymanas Mahallesi sınırları içerisinde, Ahmet Özcan ve Karaman caddelerine yakın, ayrıcalıklı bir lokasyonda, tam donanımlı, modern, ferah ve estetik yaşam alanları sunmak için yükseliyor.
Meram Belediyesi'nin çevreye ve ihtiyaçlarına duyarlı, doğaya saygılı çalışma prensipleri ışığında hayata geçirilen Turgutreis evlerine rekor düzeyde başvuru yapıldı.