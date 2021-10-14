FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? Piyasalar Fed fırtınasını nasıl atlatacak? Dolar, euro, altın fiyatları...

Ekonomi üzerinde belirleyici etken olan FED faiz kararları hafta başından itibaren en merak edilen konular arasında yer aldı. Federal Açık Piyasa Komitesinin eylül ayı toplantısında faiz oranı sabit tutulmuştu. Bu gelişmelerin hemen ardından gözler bir sonraki yapılacak olan FED faiz toplantısına çevrildi ve geri sayım başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!