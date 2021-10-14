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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 10:18
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    • 14.10.2021 10:18
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    FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? Piyasalar Fed fırtınasını nasıl atlatacak? Dolar, euro, altın fiyatları...

    FED toplantısı merak edilen konular arasında yer aldı. En son yapılan toplantı 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşmişti. Eylül ayında yapılan toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Şimdi ise gözler yeni FED toplantı tarihinde. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? Piyasalar Fed fırtınasını nasıl atlatacak? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? Piyasalar Fed fırtınasını nasıl atlatacak? Dolar, euro, altın fiyatları...

    Ekonomi üzerinde belirleyici etken olan FED faiz kararları hafta başından itibaren en merak edilen konular arasında yer aldı. Federal Açık Piyasa Komitesinin eylül ayı toplantısında faiz oranı sabit tutulmuştu. Bu gelişmelerin hemen ardından gözler bir sonraki yapılacak olan FED faiz toplantısına çevrildi ve geri sayım başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

    FED toplantısı en son 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri ise 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 şeklinde olacak. Bu takvime göre ekonomik tahminlere ilişkin verilerin açıklandığı FED faiz kararı toplantısı ekim ayında gerçekleşmeyecek.

    FED'İN SON TOPLANTIDAKİ KARARI

    Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
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        Haberler Ekonomi FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? Piyasalar Fed fırtınasını nasıl atlatacak? Dolar, euro, altın fiyatları...
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