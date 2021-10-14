FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? Piyasalar Fed fırtınasını nasıl atlatacak? Dolar, euro, altın fiyatları...

Ekonomi üzerinde belirleyici etken olan FED faiz kararları hafta başından itibaren en merak edilen konular arasında yer aldı. Federal Açık Piyasa Komitesinin eylül ayı toplantısında faiz oranı sabit tutulmuştu. Bu gelişmelerin hemen ardından gözler bir sonraki yapılacak olan FED faiz toplantısına çevrildi ve geri sayım başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED toplantı tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
FED toplantısı en son 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri ise 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 şeklinde olacak. Bu takvime göre ekonomik tahminlere ilişkin verilerin açıklandığı FED faiz kararı toplantısı ekim ayında gerçekleşmeyecek.
FED'İN SON TOPLANTIDAKİ KARARI
Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.