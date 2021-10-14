Kısa vadede tarihin en yüksek döviz fazlası: 100 milyar dolarlık açık pozisyon kapandı

Hane halkı ve kamu borçluluğunun dünya ortalamasının altında olduğu Türkiye'de, reel sektör de özellikle son 3 yılda döviz açık pozisyonunu önemli ölçüde azalttı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre reel sektörün 2018'in mart ayında 223.3 milyar dolarla tarihi zirveye ulaşan net döviz açığı, 2021'nin temmuz ayı itibarıyla 126.7 milyar dolarla 10 yıl önceki seviyeye geriledi. Söz konusu 40 aylık dönemde açık pozisyondaki azalış 96 milyar 557 milyon dolara ulaştı.
KISA VADEDE REKOR FAZLA
Net döviz açık pozisyonunu 100 milyar dolara yakın azaltan reel sektör, kısa vadede ise tarihinin en yüksek fazlasına ulaştı. Temmuz sonu itibarıyla reel sektörün kısa vadeli net döviz fazlası 57 milyar 587 milyon dolarla zirveye ulaştı. Kısa vadeli fazla 2018'in mart ayında 724 milyon dolar, 2019'un martında 10.9 milyar dolar, 2020'in martında ise 7.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
60 MİLYAR DOLAR BORÇ ÖDENDİ
Reel sektörün döviz açığının azalmasında kredi ödemeleri ile varlıklardaki artış etkili oldu. 2018'in mart ayında 336.9 milyar dolar olan yükümlülükler toplamı, bu yılın temmuz sonunda 276.9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde nakdi krediler 291.8 milyar dolardan, 248.4 milyar dolara indi. Buna karşılık reel sektörün döviz varlıkları aynı dönemde 113.6 milyar dolardan 150.3 milyar dolara çıktı.