Kısa vadede tarihin en yüksek döviz fazlası: 100 milyar dolarlık açık pozisyon kapandı

YATIRIM FONLARI 400 MİLYARI GEÇTİ (MİLYON TL)



YATIRIM FONLARI 9 AYDA YÜZDE 45 BÜYÜDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 410.6 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonlarının büyüklüğü eylül sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 44.6 artarak 221 milyar 367 milyon liraya ulaştı. Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü ise 1 yılda yüzde 18.6 artarak 189 milyar 243 milyon liraya çıktı. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü de bu yıl yüzde 27 artarak 410 milyar 610 milyon liraya çıktı. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının da eklenmesiyle kurumsal yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü 499.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre fon yatırımcılarının sayısı 3 milyon 139 bine çıktı.