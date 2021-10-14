'İhracatçının desteklenmesi ve kolay kredi sağlanması' projesinin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'ihracatçının desteklenmesi ve kolay kredi sağlanması' projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre;

10 MİLYAR DOLAR:

Merkez Bankası reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardı. Artan kısım ihracata gidecek. Bu kapsamda, 10 milyar dolarının direkt ihracatçı tarafından kullanılması sağlanacak.

YENİ KURUM OLUŞTURULACAK:

Kredi Garanti Fonu benzeri çalışacak bir anonim şirket kurulacak. Sistem Tanıtma Fonu'ndan ve birliklerin birikiminden aktarılacak birikim ile oluşturulacak.

SADECE İHRACATA DESTEK:

Kredi Garanti Fonu iç piyasayı ve KOBİ'leri, yeni kurulacak şirket ise sadece ihracatçıları destekleyecek.

İKS OLUŞTURULACAK:

İhracat Kefalet Sistemi (İKS) oluşturulacak. Firmanın kredibilitesi iyiyse ona kefalet verilecek ve böylece teminat sistemi de kalkmış olacak. İhracat şirketleri çek, ipotek, imza gibi evrak ve belgelerle uğraşmayacak. Bu işlemler yapılırken verilen paraları da ödemek zorunda kalmayacak.

KOLAY KREDİ:

Kefalet sistemi onay verdiğinde firma bankalardan daha önce aranan hiçbir şeye gerek kalmadan kredi alabilecek.

Zübeyde YALÇIN