SPK tarafından Hedef Holding halka arz başvurusu onaylandı. 14-15 Ekim tarihleri arasında talep toplanacak halka arz işlemine dair merak edilen tüm detaylar belli oldu. Peki, Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı? Hedef Holding halka arz izahname, borsa kodu nedir? Hedef Holding kimin, ne iş yapar? İşte detaylar...
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?
Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.
İşte hisse fiyatı, borsa kodu;
HİSSE FİYATI NE KADAR?
50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı Hedef Holding halka arzda hisse fiyatı 1,96 TL olarak belirlendi.
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?
Hedef Holding halka arzında hisseler #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek.