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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 11:06
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    • 14.10.2021 11:06
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    Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı? Hedef Holding halka arz izahname, borsa kodu nedir? Hedef Holding kimin, ne iş yapar?

    Hedef Holding halka arz işlemine dair tüm bilgiler başvuru yapacak olanların gündeminde yerini almaya başladı. Binlerce kişinin merak ettiği Hedef Holding halka arz hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri kısa bir süre önce yapılan açıklamayla netlik kazanmıştı. Peki, Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı? Hedef Holding halka arz izahname, borsa kodu nedir? Hedef Holding kimin, ne iş yapar? İşte merak edilenler...

    Hedef Holding halka arz hisse fiyatı kaç TL? Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı? Hedef Holding kimin, ne iş yapar?

    SPK tarafından Hedef Holding halka arz başvurusu onaylandı. 14-15 Ekim tarihleri arasında talep toplanacak halka arz işlemine dair merak edilen tüm detaylar belli oldu. Peki, Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı? Hedef Holding halka arz izahname, borsa kodu nedir? Hedef Holding kimin, ne iş yapar? İşte detaylar...

    HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

    Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.

    İşte hisse fiyatı, borsa kodu;

    HİSSE FİYATI NE KADAR?

    50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı Hedef Holding halka arzda hisse fiyatı 1,96 TL olarak belirlendi.

    HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

    Hedef Holding halka arzında hisseler #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek.

        Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Hedef Holding halka arz oluyor. Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye çıkarılırken, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, toplam 60.000.000 adet payın halka arzı sonrası Holding sermayesinin yüzde 20'sinin BİST Ana Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

        1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.

        Güçlü sermayesi ve geniş iş ağının yanı sıra, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirketi barındıran Hedef Holding, halka arzdan elde edeceği gelirle öz sermayesini güçlendirerek yeni yatırımlarına devam edecek.
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        Haberler Ekonomi Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı? Hedef Holding halka arz izahname, borsa kodu nedir? Hedef Holding kimin, ne iş yapar?
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