Yatırımcılar dikkat! Sosyal medyaya ve dedikodulara dikkat: Doğru bilgi kazandırır





Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu olarak yatırımcıları birçok kez uyardıklarını belirten Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu:



"Buna rağmen, hâlâ anonim hesaplar üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar eden vatandaşlarımızın olduğunu görülmektedir. Maalesef, sosyal medyadaki anonim hesapları dikkate alıp işlem yapan yatırımcılar olduğu sürece böylesi hayal kırıklıkları yaşanmaya devam edecektir."