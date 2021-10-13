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    Yatırımcılar dikkat! Sosyal medyaya ve dedikodulara dikkat: Doğru bilgi kazandırır

    SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, ‘Sosyal medyadan yapılan yönlendirmelerle hareket etmeyin’ derken; Borsa Genel Müdürü Ergun da ‘Dedikodulara dikkat edin, finansal bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin’ uyarısı yaptı...

    Sosyal medyaya ve dedikodulara dikkat

    Hisse senedi yatırımcılarına ve ya da borsaya yatırım yapmak isteyenlere sermaye piyasasının iki önemli aktöründen uyarılar geldi.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, birçok yanlış yatırım kararının genellikle kulaktan dolma söylentiler ve kötü niyetli kişilerin yönlendirmeleriyle verildiğinin görüldüğüne dikkat çekti.



    Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu olarak yatırımcıları birçok kez uyardıklarını belirten Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu:

    "Buna rağmen, hâlâ anonim hesaplar üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar eden vatandaşlarımızın olduğunu görülmektedir. Maalesef, sosyal medyadaki anonim hesapları dikkate alıp işlem yapan yatırımcılar olduğu sürece böylesi hayal kırıklıkları yaşanmaya devam edecektir."



    Dünyanın tüm borsalarında, zamana yayılan bir süreçte, hisse senetleri sayesinde varlıklarını artırmış, hatta zengin olmuş birçok örnek bulmanın mümkün olduğunu söyleyen Taşkesenlioğlu, ancak çok kısa sürede zengin olabilen örneklerin yok denecek kadar az, çok kısa sürede tüm varlıklarını kaybeden yatırımcı sayısının ise bir hayli fazla olduğunu vurguladı.



        DOĞRU BİLGİ KAZANDIRIR
        Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun da yatırımcılara tavsiyelerini şöyle sıraladı:

        YATIRIM yapacağınız ürünü iyi anlayın.

        YATIRIM için vade ve risk karşılaştırmasını iyi yapın.

        YATIRIMLARINIZI çeşitlendirin.



        DEĞERSİZ haberlere ve dedikodulara dayanarak hareket etmeyin.

        FİNANSAL bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin.

        ŞİRKETLERİ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan takip edin.

        SOSYAL medyaya itibar etmeyin.

        ÇALIŞTIĞINIZ aracı kurumların araştırma raporlarını inceleyin.

        ARACI kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin.

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        Haberler Ekonomi Yatırımcılar dikkat! Sosyal medyaya ve dedikodulara dikkat: Doğru bilgi kazandırır
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