13 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hesaplara ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç olan engelli ve yaşlı yakınlarına maddi destek sağlamaya devam ediyor ve böylece geçim yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Peki Ekim ayı için ödemeler hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşına ilk kez başvuru yapacakların merak ettiği başvuru şartları da haberimizde yer alıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.