1 yılda yaklaşık 22.000 TL ödenecek! ASHB'den her ay ödeme var! Başvuru için en önemli kıstas... Milyonlarca kişiye her ay destek ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerden birisi de evde bakım aylığı. Devlet sağlık açısında durumu iyi olmayan vatandaşlara destek sağlıyor. Başvuru yapmak için bazı bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yaklaşık 600 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığına nasıl başvuru yapılacağı, aranan şartların ne olduğu ve başvuruya dair tüm bilgiler önemle araştırılıyor. Başvuruların onaylanması neticesinde verilen evde bakım parası ilk önemli kıstas haneye giren gelir oluyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekmektedir.

HER AY YAKLAŞIK 600 BİN KİŞİYE ÖDENİYOR

Gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Evde bakım parası alanların sayısı 600 bine ulaşmış durumda.

Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları: