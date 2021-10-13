Türkiye'de tarım haritası değişiyor! Adana'da avokado, Antalya'da pepino...

Yeraltı sularının yetersiz seviyede olduğu ve su kısıtının bulunduğu havzaları belirleyen bakanlık, buralarda su tüketimi yüksek mısır gibi ürünler yerine, az olan bitkileri yaygınlaştıracak tedbirler aldı. Yeraltı su kullanımını azaltmaya ve daha az su tüketen bitkilerin üretimini artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturuldu.

Bölgelere göre yeni bitki türleri tespit edildi ve teşvik kapsamına alınması için çalışma başlatıldı. Buna göre, daha az su tüketen ürünler teşvik edilecek.