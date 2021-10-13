Türkiye'de tarım haritası değişiyor! Adana'da avokado, Antalya'da pepino...

İklim değişikliği ile birlikte Türkiye'nin tarımsal üretim haritası değişmeye başladı. Sadece ürünler değil, üretim miktarı, ürün kalitesi ve hasat zamanı da iklim değişikliğine bağlı olarak değişiyor. Örneğin, Trakya'nın meşhur ayçiçeği artık Batı Anadolu ve özellikle de Eskişehir bölgesinde verim sağlıyor.
Antalyalı üretici ejder meyvesi ve pepino ile tanışırken, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya buğday üretiminden uzaklaşıyor. Anamurlular muz bahçelerini sahilden dağların eteklerine taşıyor. İç Anadolu'da artık lavanta ve kekik yetişiyor. Adana'da pamuk ekim alanları daralırken, yerini avokado almaya başladı.
AMANOSLARDA ÇAY ÜRETİMİ
En ilginç değişimlerden biri de çay da yaşanmaya başladı. Üreticiler Amanos Dağları'nda çay yetiştiriciliği için yola çıktı. Akdeniz'de çay üretimi geçen yılın aynı yılına göre 8 kat arttı. Antalya'nın yüksek rakımlarında ise dünyada 'süper meyve' olarak bilinen Aronya'nın üretim süreci başarılı sonuçlar verdi.