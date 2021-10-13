Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi

Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme, Türkiye'nin özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesi olarak biliniyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki otomotiv, demir çelik, elektronik ürünler ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren en büyük işletmelerde çalışan işçiler, bu müzakerelerle sözleşme imzalıyor. Toplu sözleşme, toplam 179 işverene bağlı 210 işyerini kapsayacak.