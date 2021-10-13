Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi

MESS'te düzenlenen ilk oturumda Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ ile MESS Genel Sekreteri yer aldı. Müzakereler sırasında MESS tarafının verdiği, sözleşmenin 3 yıllık olması yönündeki teklif, Türk Metal tarafından reddedilirken, daha sonra görüşülmek üzere ertelendi.
EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ
Görüşmelerde Türk Metal'in kabul ettiği bir dizi madde, tutanak altına alındı. Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde ikinci oturum için taraflar, 26 Ekim'de bir araya gelecek.
Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme, Türkiye'nin özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesi olarak biliniyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki otomotiv, demir çelik, elektronik ürünler ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren en büyük işletmelerde çalışan işçiler, bu müzakerelerle sözleşme imzalıyor. Toplu sözleşme, toplam 179 işverene bağlı 210 işyerini kapsayacak.