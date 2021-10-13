Döviz bürolarında yeni dönem! Ücretler değişiyor! 6 milyon TL'ye kadar...

Hazine Maliye Bakanlığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gitti. Döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla döviz bürolarınca yapılacak başvurularda alınacak ücretlerde, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermayelerinde, faaliyet konuları ve diğer yükümlülüklerde düzenlemeye gidildi.
Yönetmelikle döviz bürolarının kuruluş, şube açma, hisse devri, adres değişikliği ve grup dönüşümü başvurularında ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenlemede yetkili müesseseler için belirlenen dört faaliyet bölgesi için ücretler farklılaştırıldı. Bu kapsamda ücretler 2 milyon lira ile 6 Milyon lira arasında belirlendi.
SERMAYE TUTARI 10 MİLYON LİRA
Tebliğ değişikliği ile A grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 10 milyon liraya, B grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon liraya ve her bir şube için ödenmesi gereken sermaye şartı 3 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu sermaye şartlarının sağlanması için mevcut yetkili müesseselere 31 Aralık 2022 tarihine kadar süre verildi.
ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ İZNE TABİ
Ayrıca, döviz bürolarının tüm hisse devirleri ile aynı faaliyet bölgesi dışına yapacağı adres değişiklikleri izne tabi hale getirildi. Tebliğ kapsamında daha önce doğrudan faaliyet izni iptali gerektiren bazı hususlar, sektörün uyum düzeyinin artırılması amacıyla öncelikle idari para cezası uygulanması ve düzeltilebilmesi mümkün olan hususlarda süre verilmesi, ancak tekerrürü halinde faaliyet izni iptalinin uygulanması şeklinde değiştirildi.