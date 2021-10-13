Emlak sektöründe hareketlilik! TÜİK Eylül 2021 konut satış istatistiklerini açıkladı

Konut satış sayısı, Eylül 2021







İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 29 BİN 759 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 117 BİN 384 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6 artışla 767 bin 283 oldu.