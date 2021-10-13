İş arayanlar için kaçırılmayacak fırsat! Maaşlar 7 bin TL’den başlıyor 30 bin TL'ye kadar çıkıyor! 1 milyon kişiye ihtiyaç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı yüzde 12,1. Bu oran 15-24 yaş grubunda ise yüzde 22,7 seviyesinde. Yeni mezun gençlerin çoğu iş bulmakta zorlanıyor, iş bulanlar ise düşük maaşlarla çalışmayı kabul ediyor. Öte yandan bazı sektörler de bünyesine katacak gençler arıyor. Bu sektörlerin başında pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye'de daha da büyüyen e-ticaret geliyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye'de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Bu nedenle insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.
YENİ ŞİRKETLER AÇILIYOR
E-ticaretin Davos'u olarak kabul edilen World Ecommerce Forum, 21 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek. Sektörü buluşturacak forum öncesinde uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF'in Başkanı Ömer Nart'tan Türkiye'deki e-ticaret sektörü hakkında bilgi aldık. "2020'de Türkiye'de e-ticaret hacmi, 2019'a göre yüzde 66 artış göstererek 226.2 milyar liraya yükseldi. Ayrıca, 2019'da e-ticaret hacminin genel ticarete oranı yüzde 10 civarındaydı, 2020'de yüzde 16 oldu" diyen Nart, pandeminin etkisiyle yakalanan bu ivmenin artarak devam edeceğini söyledi.
Bu artışın, insan kaynağı açığı başta olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini kaydeden Ömer Nart, 2019'da 70 bin civarında e-ticaret firması faaliyet gösterirken bu sayının 260 bine çıktığına dikkat çekti ve ekledi: "Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor. Ama nitelikli personel bulunamıyor. Bu sebeple e-ticarette ciddi bir yetişmiş işgücü sorunu var. 2021 sonunda bu alanında faaliyet gösteren firmaların sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Yani insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Şu andaki ihtiyacın lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişi olduğunu tahmin ediyoruz."