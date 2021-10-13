İş arayanlar için kaçırılmayacak fırsat! Maaşlar 7 bin TL’den başlıyor 30 bin TL'ye kadar çıkıyor! 1 milyon kişiye ihtiyaç var

BÖLÜM ŞARTI YOK

E-ticaret firmalarında çalışmak için bölüm şartı bulunmuyor. Pazarlama, işletme ve internet sistemleri üzerinde deneyimi olan ve kendini geliştiren herkesin bu alanda ilerleyebileceğini dile getiren Nart, "Sektörde işletme mezunları da var, halkla ilişkiler mezunları da. Ama İngilizce temelli bölümlerden mezunlar bu alanda hızlı yükseliyor. İngilizce işletme, dış ticaret, pazarlama, uluslararası ticaret ve lojistik gibi bölümlerden mezun olanlar daha başarılı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

E-ticarette kendini geliştirmek isteyenler için birçok eğitim programı düzenleniyor. MEB tarafından onaylanmış Türkiye'nin ilk ve tek e-ticaret ve e-ihracat okulu olan Worldef Business School da bunlardan biri. Eğitimler hakkında bilgi veren Ömer Nart, "Eğitimlerde e-ticaret sitesi kurulumundan tedarik zinciri yönetimine, dijital pazarlamadan e-ticaret hukukuna kadar birçok başlıkta bilgiler veriyoruz. Eğitim süreleri değişiyor. Ücretlerimiz de 450 TL'den başlıyor" dedi.