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    • Ekonomi
    • 13.10.2021 09:01
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    • 13.10.2021 09:01
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    Dolar/TL neden yükseliyor? 13 Ekim dolar canlı kur ve yorumlar! Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar?

    Dolar/TL fiyatları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Bu hafta başında 9 TL bandını gören dolar 13 Ekim'de de aynı seviyelerde geziniyor. Bu bağlamda dünyada artan enerji fiyatları ve bunun yarattığı enflasyonist baskı piyasalar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Vayandaşlar kurdaki bu hareketliliği tetikleyen sebepleri araştırıyor. Peki, Dolar neden yükseliyor? 13 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    Dolar/TL neden yükseliyor? 13 Ekim dolar canlı kur ve yorumlar! Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar?

    Son haftalarda rekor yükselişe geçen dolar fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Yatırımcılar ve ekonomi gündeminden haberdar olmak isteyenler anlık olarak dolar, euro ve sterlin fiyatlarını takip ediyor. Dolar TL hafta başında 9 TL seviyesine çıktı. Peki dolar neden yükseliyor? 13 Ekim dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru fiyatları!

    13 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,0361

    Dolar satış: 9,0369

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,4413

    Euro Satış: 10,4541

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,2985

        Pound satış: 12,3279

        DOLAR TL NEDEN YÜKSELİYOR?

        Hafta başında dolar TL kurunda yaşanan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de etkili oldu.

        Öte yandan enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla kur hafta başında 9 lira 04 kuruşla zirve tazeledi.

        TÜİK ağustos ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta sanayi üretimi beklentilerin üzerinde bir şekilde yıllık yüzde 13.8 yükseldi. Verinin açıklanmasının ardından kurda hafif bir yükseliş kaydedildi.
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        Haberler Ekonomi Dolar/TL neden yükseliyor? 13 Ekim dolar canlı kur ve yorumlar! Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar?
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