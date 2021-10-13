Dolar/TL neden yükseliyor? 13 Ekim dolar canlı kur ve yorumlar! Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar?

DOLAR TL NEDEN YÜKSELİYOR?

Hafta başında dolar TL kurunda yaşanan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de etkili oldu.

Öte yandan enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla kur hafta başında 9 lira 04 kuruşla zirve tazeledi.

TÜİK ağustos ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta sanayi üretimi beklentilerin üzerinde bir şekilde yıllık yüzde 13.8 yükseldi. Verinin açıklanmasının ardından kurda hafif bir yükseliş kaydedildi.