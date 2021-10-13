Dolar/TL neden yükseliyor? 13 Ekim dolar canlı kur ve yorumlar! Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar?

Son haftalarda rekor yükselişe geçen dolar fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Yatırımcılar ve ekonomi gündeminden haberdar olmak isteyenler anlık olarak dolar, euro ve sterlin fiyatlarını takip ediyor. Dolar TL hafta başında 9 TL seviyesine çıktı. Peki dolar neden yükseliyor? 13 Ekim dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru fiyatları!
13 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 9,0361
Dolar satış: 9,0369
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,4413
Euro Satış: 10,4541