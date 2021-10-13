2.5 ayda 25 şirket halka açılacak





16.3 MİLYAR TL GELDİ

Bu yıl halka açılan 38 şirket 16.3 milyar lira kaynak temin ederken, bu halka arzlara gelen talep 109.8 milyar liraya ulaştı. Halka arz büyüklüğünde TL bazında da rekor kırılmış oldu. Analistler, yılın geri kalanında beklenen halka arzlarla bu rakamın 30 milyar liraya ulaşmasını bekliyor. Bu yıl ayrıca bedelli sermaye artırımları ile 12.6 milyar lira kaynak temin edildi. Bu yılın en büyük 3 halka arzını 1 milyar 877 milyon lira ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1.7 milyar lira ile Başkentgaz ve 1.3 milyar lira ile Aydem gerçekleştirdi. Yapılan halka arzlarda, en fazla yatırımcıya ulaşan şirket Qua Granit oldu. Şirket hisseleri toplam 846 bin yatırımcıya satıldı. Bu şirketi 810 bin yatırımı ile Galatawind, 772 bin yatırımcı ile Tureks, 689 bin yatırımcı ile Matriks izledi. Halka arz edilen şirketlere yatırım yapan yatırımcılar da kazançlı çıktı.