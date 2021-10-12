Yerli otomobil hakkında flaş gelişme! Bakan Varank yerli otomobilin banttan ineceği tarihi açıkladı!



'Türkiye'nin Otomobili'ni, söz verdikleri gibi Türk milletiyle buluşturacaklarını kaydeden Varank, "Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor. Çevre açısından baktığımızda da Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye'de TOGG'la kurulmuş olacak. Projeyi hem babayiğitlerimizle hem projedeki profesyonel arkadaşlarımızla beraber ve bakanlık olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah, söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız" diye konuştu.