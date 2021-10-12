Türkiye, yenilenebilir enerjide çığır açıyor! Temiz enerjiye 66 milyar dolar

DÜNYADA 12'NCİYİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücüyle dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığını belirterek, "Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinde de öncü ve örnek ülke olacağımıza inanıyoruz. Bu inancımızın en önemli göstergesi olarak, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarımızda gaza sonuna kadar bastık" dedi. Dönmez, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 98 bin 493 megavata, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin oranının ise yüzde 53'e ulaştığını ifade etti. Türkiye'nin 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 10 bin megavatı aştığına dikkati çeken Dönmez, güneş enerjisi kapasitesinin ise 7 bin 435 megavata ulaştığını söyledi.