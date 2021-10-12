Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye, yenilenebilir enerjide çığır açıyor! Temiz enerjiye 66 milyar dolar

    Ülkemizde yenilenebilir enerjide kapasite de yatırımlar da artıyor. 52 bin 353 megavat kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji sektöründe yatırımların büyüklüğü 66 milyar dolara ulaştı...

    Temiz enerjiye 66 milyar dolar

    Türkiye yenilenebilir enerjide çıkışını sürdürüyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre; Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla 98 bin 493 megavata, toplam elektrik üretim santrali sayısı ise 10 bin 101'e ulaştı.

    Bu kapasitenin 31 bin 441 megavatını hidroelektrik, 10 bin 14 megavatını rüzgar enerjisi, 7 bin 435 megavatını güneş enerjisi ve bin 650 megavatını jeotermal enerji santralleri oluşturdu. Biyokütle (atık ısı dahil) santrallerinin kapasitesi ise Ağustos sonu itibarıyla bin 813 megavat oldu. Böylece, elektrik kurulu gücünün yüzde 32'sini hidroelektrik, yüzde 10.2'sini rüzgar enerjisi, yüzde 7.5'ini güneş enerjisi, yüzde 1.7'sini jeotermal ve yüzde 1.8'ini biyokütle santralleri oluşturdu.

    RÜZGAR GÜÇLENDİ
    Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içindeki payı Ağustos sonu itibarıyla yüzde 53.15'e yükseldi.

        Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde bin 182 megavat rüzgar, 768 megavat güneş enerjisi, 457 megavat hidroelektrik, 328 megavat biyokütle (atık ısı dahil) ve 37 megavat jeotermal olmak üzere toplam kurulu güç 2020 yılı sonuna göre 2 bin 602 megavat arttı.

        221.7 MİLYAR KWH ÜRETİM
        Türkiye'de bu dönemde 221.6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Söz konusu üretimin 42.7 milyar kilovatsaati hidroelektrik, 19.5 milyar kilovatsaati rüzgar, 9.4 milyar kilovatsaati güneş, 7.1 milyar kilovatsaati jeotermal enerji santrallerinden ve 4.8 milyar kilovatsaati biyokütle santrallerinden elde edildi. Böylece, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde elektriğin yüzde 37.75'ini yenilenebilir enerji santralleri karşıladı.

        HİDROELEKTRİK BİRİNCİ
        Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği'nin (GÜYAD) yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye'nin Ağustos sonu itibarıyla ulaştığı 52 bin 353 megavat toplam yenilenebilir enerji kapasitesiyle 66 milyar doları bulan yatırım hacmi ortaya çıktı. Bu yatırımın 35 milyar doları hidroelektrik, 13 milyar doları rüzgar, 10 milyar doları güneş, 6 milyar doları jeotermal ve 2 milyar doları biyokütle sektöründe gerçekleşti.

            YENİLENEBİLİRDE LİDER ŞİRKETLER
            Türkiye'de en yüksek hidroelektrik kurulu güce sahip şirket 13 bin 993 megavat kapasiteyle kamu şirketi olan Elektrik Üretim A.Ş. olurken, bu şirketi özel sektörde bin 443 megavatla Cengiz Holding izledi.
            Jeotermalde 305 megavat kapasiteyle Zorlu Enerji ve 206 megavatla Gürmat öne çıktı.
            Rüzgarda en yüksek kurulu güç sıralamasında Borusan EnBw 660 megavatla ilk, Demirer Enerji 613.7 megavatla ikinci sırada yer aldı.


            Kalyon Enerji 398 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kapasiteye sahip yatırımcı konumunda bulunurken, bu şirketi 173.6 megavatla Cengiz Holding takip etti.
            Biyokütlede ise 130 megavat kapasitesi bulunan ITC ve 92.8 megavat kurulu gücüyle ISTAÇ, en yüksek kapasiteye sahip ilk 2 şirket oldu.

            GÜNEŞİN YILDIZI KONYA
            RÜZGAR:             Potansiyelin büyük kısmı Ege ve Marmara'da yer alırken, kurulu gücün bin 715 megavatını İzmir, bin 296 megavatını Balıkesir, 899 megavatını Çanakkale, 699 megavatını Manisa ve 477 megavatını İstanbul oluşturdu.

            HİDROELEKTRİK: 3 bin 128 megavatla en yüksek kapasiteye sahip Şanlıurfa'yı, 2 bin 445 megavatla Elazığ, 2 bin 251 megavatla Diyarbakır takip etti.

            GÜNEŞ: Konya 964 megavat kapasiteyle ilk sırada. 393 megavatla Ankara, 379 megavatla Şanlıurfa, 339 megavatla Kayseri izledi.

            JEOTERMAL: En yüksek kurulu güç 848 megavatla Aydın'da inşa edildi. 379 megavatla Manisa, 378 megavatla Denizli, 30 megavatla Çanakkale, 12 megavatla İzmir ve 3 megavatla Afyonkarahisar takip etti.

            BİYOKÜTLE: 207 megavatla İstanbul, 123 megavatla Ankara ve 84 megavatla İzmir ilk 3 şehir olarak öne çıktı.

                DÜNYADA 12'NCİYİZ
                Enerji                 ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücüyle dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığını belirterek, "Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinde de öncü ve örnek ülke olacağımıza inanıyoruz. Bu inancımızın en önemli göstergesi olarak, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarımızda gaza sonuna kadar bastık" dedi. Dönmez, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 98 bin 493 megavata, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin oranının ise yüzde 53'e ulaştığını ifade etti. Türkiye'nin 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 10 bin megavatı aştığına dikkati çeken Dönmez, güneş enerjisi kapasitesinin ise 7 bin 435 megavata ulaştığını söyledi.

                6 MİLYARLIK YENİ YATIRIM GELİYOR
                Türkiye                 yenilenebilir enerji yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla yapılan yatırımlar çerçevesinde bu kez Şanlıurfa, Niğde ve Hatay illerini kapsayan bölgede toplam 6 milyar lira yatırımla bin megavatlık güneş enerji santralleri kurulacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES- 4) kapsamında toplam kapasitesi bin megavat olan 15 yarışma düzenlenecek ve başvurular 30 Mart 2022'de alınacak. Niğde Bor'da 100'er megavatlık 3 santral, Hatay Erzin'de yine 100'er megavatlık 2 santral ve Şanlıurfa Viranşehir'de ise 50'şer megavatlık 10 santral kurulacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Konya dışından da yoğun ilgi gördü
                Haberler Ekonomi Türkiye, yenilenebilir enerjide çığır açıyor! Temiz enerjiye 66 milyar dolar
                    SON DAKİKA