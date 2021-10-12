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    • Ekonomi
    • 13.10.2021 08:45
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    • 13.10.2021 08:45
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    Başvuran her ay bu ödemeyi anında alıyor… Maddi zorluklarla boğuşan ailelere aylık devlet desteği resmen açıklandı!

    İhtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlara devlet doğrultusundan verdiği yardımlardan biri de senede 12 defa hesaplara yatırılan 1800 TL tutarında destek ödemesi. Şartları taşıyan ve müracaatta tespit edilen her bireyin alabildiği bu destek, evde hastası olana, bakıma muhtaç olanlara, engelli hasta bakanlara veriliyor. Aylık olarak yatan bu destekle çoğu aile gereksinimlerini giderebiliyor, fatura ve borç ödemelerini yapabiliyor. İşte devletin karşılıksız ve geri ödemesiz her ay maaş sunar gibi ödediği desteğe dair bütün detaylar…

    takvim.com.tr
    Ailelere aylık devlet desteği resmen açıklandı!

    Devlet tarafından, hasta ve yaşlı bakımını üstlenenler ile raporla engelli bulunduğu belirleme edilen, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara aylık parasal destek veriliyor. Engelli bakım parası tanımı temelde geniş kapsamda evde bakım aylığı olarak da bilinmektedir. Bu destek, özel bakım gerektiren kimselere ev ortamında bakım yapan kişiler için devlet tarafından her ay düzenli olarak ödenmekte olan bir maaş türü olmaktadır. Bu desteğin verilmesindeki amaç, maddi durumu kötü olan kimselerin engelli bakımında yaşayacakları çeşitli ekonomik sorunların giderilmesi içindir. Bu sayede kişiler ihtiyaçlarını devlet desteği ile karşılayabilmektedirler.

    EVDE BAKIM PARASI

    Muhtaç vatandaşlara verdiği evde bakım parasını her ay alabilmek amacıyla birtakım şartlara ideal olmak gerekiyor. Bunlar;

    Engellinin en az yüzde 50 seviyesinda engeli olduğuna dair sağlık kurulu raporuna sahip olması. Daha doğrusu, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması zira yüzde 50'den daha düşük bir engellilik seviyesi saptanması halinde evde bakım parası verilmiyor.

    Sağlanması gereken bir başka şart da hanenin gelir seviyesi olarak belirtiliyor. Evde bakım parasının alınabilmesi amacıyla engellinin varolduğu hanede şahıs başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması koşulu mevcut.

    BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

    Evde bakım parası alabilmek isteyenlerin ikamet ettikleri yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Gerekli belgeleri gerçekleştiren ve şartlara uyan herkes bu destekten yararlanabiliyor.

    Evde bakım maaşı almak için başvuru alanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait tüm il ve ilçe temsilcilikleridir. Gerekli belgeler ve evraklar, kaymakamlıkta bağlı olunan il ve ilçe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edilir.

    Başvuru işlemi, bakıma muhtaç kişi bölgeye gidemeyeceğinden, bakım veren kişiler tarafından yapılabilir. Ancak bakıma muhtaç kişinin kimlik belgesi ve gerekli evrakları ile birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilir. Bakıma muhtaç kişi adına başvuru işlemi, sadece aile bireyleri ve mahkeme kararı varsa, karara ilişkin belirlenen vasi tarafından yapılabilir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.


        Evde Bakım Aylığı Almak İçin Gerekli Belgeler

        Evde bakım maaşı almak için istenen evraklar şu şekilde sıralanabilir:

        T.C. kimlik belgesi fotokopisi

        Sağlık kurulu raporu ile beyan edilen engelli raporu

        Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi veya kişilere ilişkin gelir, mal varlığı durumunu gösteren belge

        Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yakınlık derecesini ve diğer bilgilerini belirten yazılı beyan

        Velayet ve vesayet konusunda alınmış mahkeme kararları

        Yatılı ve sürekli bakıma ihtiyaç duyan, devlet bünyesinde denetlenen resmi ve özel bakım merkezlerine yatırılmasına karar verilen bireylerde, bu durum değişkenlik gösterir. Yerleştirme kararı ailesi tarafından alınmış, 18 yaşını tamamlamamış bireylerde, mahkemeden alınacak koruma tedbiri geçerli olmaktadır. mahkemeden çıkarılacak koruma kararı ile vasi atanması gibi bir kararın varlığı durumunda, atanacak vasiye ilişkin bilgilerin de ilgili kurumlara sunulması gerekir.

        18 yaşını tamamlamış, ancak akıl sağlığı gibi nedenlerle kurumlara yatırılacak kişiler için yatırılma nedenleri de belirtilerek kurumlara sevk edilir. Bu durumda kişilerin sadece kendini veya çevresini tehlikeye sokacak davranışta bulunması durumunda mahkeme tarafından kişinin kısıtlanması ve bakıma muhtaç konumda değerlendirilmesi konusunda karar çıkacaktır. Bu kararın da ilgili makamlara sunulması gerekir.

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        İki haine müebbet talebi!
        Haberler Ekonomi Başvuran her ay bu ödemeyi anında alıyor… Maddi zorluklarla boğuşan ailelere aylık devlet desteği resmen açıklandı!
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