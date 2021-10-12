Samsun tarım faaliyetlerinde ilk sıralarda bulunuyor

Sebze üretimi bakımından Türkiye'de birçok kalem üründe önde gelen Samsun lahana (kara yaprak, kırmızı, beyaz, Brüksel) üretiminin yüzde 29,60'ını tek başına sağlıyor. Yılda 851 bin 648 ton lahana üreten Samsun, Türkiye'de lahana üretiminde 1. sırada yer alıyor. Yılda 223 bin 394 ton turp üretimi ile Türkiye'de 2. sırada yer alan Samsun, 225 bin 480 ton bal kabağı üretimi ile de Türkiye'de 3. sırada yer alıyor. Samsun taze barbunya, karnabahar ve kırmızı pancar üretiminde Türkiye'de 4. Sırada yer alıyor. Samsun'da yılda 88 bin 107 ton taze barbunya, 216 bin334 ton karnabahar ve 7 bin 881 ton kırmızı pancar üretiliyor. Brokoli ve ıspanak üretiminde Türkiye'de 6. sırada yer alan Samsun'da yılda 95 bin 57 ton brokoli, 231 bin 515 ton ıspanak üretiliyor. Taze fasulye ve biber (çarliston, dolmalık, kapya, sivri) üretiminde 7. sırada yer alan Samsun'da yılda 547 bin 349 ton taze fasulye, 2 milyon 636 bin 905 ton biber üretiliyor. Ayrıca Samsun karpuz üretiminde 9., patlıcan ve kültür mantarı üretiminde 11., marul üretiminde 14. ve domates üretiminde de 30. sırada yer alıyor.





TÜRKİYE'NİN MEYVESİ SAMSUN'DA ÜRETİLİYOR