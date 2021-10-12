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    • Ekonomi
    • 12.10.2021 10:07
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    • 12.10.2021 11:07
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    Sanayide çarklar dönüyor! Aylık yüzde 5,4 yıllık yüzde 13,8 arttı

    Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), ağustos ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.

    AA
    Sanayide çarklar dönüyor! Yıllık yüzde 13,8 arttı

    Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 yükseldi.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

    Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 19,9 artış oldu.


    SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi aynı dönemde yüzde 6,3 artarken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

        Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyordu. Ağustos döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağı öngörülmüştü.

        TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:




        TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

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