Sanayide çarklar dönüyor! Aylık yüzde 5,4 yıllık yüzde 13,8 arttı

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 19,9 artış oldu.