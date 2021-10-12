Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervimiz 123.5 milyar dolar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı. Rezervin 123.5 milyar dolara çıktığını söyleyen Kavcıoğlu'nun bazı açıklamaları şöyle:

KAPASİTE kullanımı tarihsel ortalamada. Yatırım ve istihdam eğilimindeki artış sürüyor. Uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatın uzaması üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

İHRACATTAKİ güçlü artış ve turizm canlılığı cari fazla vereceğimizi gösteriyor.

ENFLASYONDAKİ düşüşü gerçekleştireceğiz.

SÜRPRİZ bir faiz indirimi söz konusu değil.

PARA Politikası Kurulu üyeleri görüşlerini açıklayabilir.

MERKEZ Bankası'nın görevini ihmali söz konusu değil.

DENGELİ ekonomi için her şeyi yapıyoruz.

YIL sonunu tarihi bir rezervle kapatacağız.