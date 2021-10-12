Durumu olmayanın primini devlet ödüyor! Ayda 107 TL'ye GSS yaparak aile boyu sağlık güvencesi mümkün

Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek oluyor.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile çalışan çalışmayan herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. 7'den 70'e güvence sağlanıyor:
AİLE BOYU SAĞLIK:
Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek oluyor.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile çalışan çalışmayan herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. 7'den 70'e güvence sağlanıyor:
AİLE BOYU SAĞLIK:
Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 107,33 lira primle ailece Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınıyor.
YOKSULUN PRİMİ DEVLETTEN:
Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bin 192 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından karşılanıyor.
ÇOCUKLAR KAPSAMDA:
18 yaş altı bütün genç ve çocuklar da Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alıyor.
GENÇLERE 2 YIL MUAFİYET:
Gençlerin mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor.
Burada bir yaş sınırı var. Lise mezunlarının yaş sınırı 20, üniversite mezunlarında ise 25.
BORÇLU DA YARARLANIYOR:
Ayrıca Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar da yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.
BÜTÜN HASTANE KAPILARI AÇIK:
Vatandaşlara 2 bin 400'ü aşkın sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veriliyor.
9 BİNİ AŞKIN İLAÇ LİSTEDE:
Geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 9 bini aştı.