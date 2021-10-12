Durumu olmayanın primini devlet ödüyor! Ayda 107 TL'ye GSS yaparak aile boyu sağlık güvencesi mümkün

BORÇLU DA YARARLANIYOR:

Ayrıca Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar da yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.