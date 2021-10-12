Aylık 820 TL taksitlerle birçok şehirde yüzlerce konut satışı yapılacak! Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den yılın fırsatı!

Aylık 820 TL taksitlerle birçok şehirde yüzlerce ev satışı yapılıyor. Ekim ayında 7 değişik proje ile konut satışı gerçekleştirileceğini duyuran TOKİ en güncel ilanları da sitesinde yayımladı. Bütün ilanlar arasında göze çarpanı ise İzmir satışları oldu. TOKİ'den ev alabilmek isteyenler amacıyla peşin ödeme ya da bir oran peşinat ödemesi geri kalan borcun taksitlendirilmesi şeklinde ödeme planları oluşturuluyor. 17 Ekim'e kadar geçerli olacak konut satışlarına dair detaylar haberimizde. Kura amacıyla adını yazdırmak isteyen kişilerin kura tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılıyor.
TOKİ ŞEHİR DAĞILIMLARI
TOKİ kuralı konut satışı ile Afyon'da 253 daire,
Elazığ'da 60 daire,
İzmir'de 282 daire,
Kilis'te 94 daire,
Konya'da 7 daire,
Muş'ta 258 daire,
Şanlıurfa'da 265 daire satacak.
En güncel ödeme planlarına bakıldığında en düşük taksit ödemeleri 525 TL'den başlıyor.
Listeler arasında aylık 820 TL, 975 ve 1000 TL üzeri taksitler de bulunuyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Kura amacıyla adını yazdırmak isteyen kişilerin kura tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılıyor. TOKİ hizmetleri üzerinden kuralı konut satışları amacıyla müracaat yapacak olan vatandaşlar ön müracaatlarını e-Devlet'ten tamamlayacaklar. Ön müracaatların kabul edilmesi amacıyla Ziraat Bankası yada Halkbank şubelerine müracaat ücretleri yatırılıyor. En sonucunda ise kurada ismi çıkanlar konutlar almaya hak kazanıyorlar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.