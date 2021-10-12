Cari denge fazla verdi (Ekonomi haberleri)

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ekim 2020'den bu yana ilk kez fazla verirken, yıllık cari açık ise 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı Ağustos'ta 528 milyon dolar fazla verdi. Yıllık cari açık ise 23 milyar 33 milyon dolar oldu. Geçen yılın ilk 8 ayında 25 milyar 977 milyon dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 13 milyar 992 milyon dolara geriledi.
1 YILDA 1.9 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM
İşsızlik oranı Ağustos'ta Temmuz'a göre değişmeyerek yüzde 12.1'de kaldı. İşsizlik geçen yılın aynı ayına göre ise 0.9 puan azaldı. Genç nüfusta işsizlik Temmuz'a göre 0.1 puan, geçen yıla göre ise 2 puan azalarak yüzde 22.7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 14 bin kişi azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 865 bin kişi artarak 28 milyon 706 bin kişiye çıktı.
SAHİBİNDEN SATILIK BODRUM
Pandemide yaz-kış tercih edilen Muğla'da son 1 yılda konut satış fiyatları yüzde 52, kiralar yüzde 63 arttı. Endeksa verilerine göre; Muğla'nın en fazla fiyat artışı gösteren ilçeleri ise yüzde 83.57 ile Datça, yüzde 77.33 ile Milas ve yüzde 68.06 ile Bodrum oldu. Ortalama ev fiyatının 1 milyon 748 bin lira olduğu Bodrum'da konut metrekare fiyatının en yüksek seyrettiği mahalleler Türkbükü (21 bin 141 TL) ve Kumbahçe (20 bin 148 TL), en fazla değer artışı yaşanan mahalleler ise Geriş (yüzde 96.94) ve Akyarlar (yüzde 84.3) olarak belirlendi.