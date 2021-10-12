Cari denge fazla verdi (Ekonomi haberleri)

SAHİBİNDEN SATILIK BODRUM

Pandemide yaz-kış tercih edilen Muğla'da son 1 yılda konut satış fiyatları yüzde 52, kiralar yüzde 63 arttı. Endeksa verilerine göre; Muğla'nın en fazla fiyat artışı gösteren ilçeleri ise yüzde 83.57 ile Datça, yüzde 77.33 ile Milas ve yüzde 68.06 ile Bodrum oldu. Ortalama ev fiyatının 1 milyon 748 bin lira olduğu Bodrum'da konut metrekare fiyatının en yüksek seyrettiği mahalleler Türkbükü (21 bin 141 TL) ve Kumbahçe (20 bin 148 TL), en fazla değer artışı yaşanan mahalleler ise Geriş (yüzde 96.94) ve Akyarlar (yüzde 84.3) olarak belirlendi.