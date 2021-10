Cari denge fazla verdi (Ekonomi haberleri)

KURUYEMİŞ KABUĞU RAF OLDU

Migros'un girişimcilik ve ortak inovasyon platformu Migros Up girişimcilerle bir araya gelerek yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Migros Up ve OTTAN Studio işbirliğinde, mağazada satılan ceviz ve fındıkların kabuklarından ileri dönüşüm tekniğiyle üretilen raflar, Migros'un MLife markalı ürünlerinin reyonlarında kullanıldı. Satışa sunulurken kullanılmayan organik ürün atıkları ileri dönüşümle yeniden hammadde olarak reyona dönüştürüldü. Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, "Gençleri ve girişimci ruhuna sahip herkesi heyecanlandıran yenilikçi projeleri ve işbirliklerini Migros Up ile hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.