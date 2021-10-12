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    Cari denge fazla verdi (Ekonomi haberleri)

    Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ekim 2020'den bu yana ilk kez fazla verirken, yıllık cari açık ise 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı Ağustos'ta 528 milyon dolar fazla verdi. Yıllık cari açık ise 23 milyar 33 milyon dolar oldu. Geçen yılın ilk 8 ayında 25 milyar 977 milyon dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 13 milyar 992 milyon dolara geriledi.

    Cari denge fazla verdi

    Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ekim 2020'den bu yana ilk kez fazla verirken, yıllık cari açık ise 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı Ağustos'ta 528 milyon dolar fazla verdi. Yıllık cari açık ise 23 milyar 33 milyon dolar oldu. Geçen yılın ilk 8 ayında 25 milyar 977 milyon dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 13 milyar 992 milyon dolara geriledi.

    1 YILDA 1.9 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM
    İşsızlik     oranı Ağustos'ta Temmuz'a göre değişmeyerek yüzde 12.1'de kaldı. İşsizlik geçen yılın aynı ayına göre ise 0.9 puan azaldı. Genç nüfusta işsizlik Temmuz'a göre 0.1 puan, geçen yıla göre ise 2 puan azalarak yüzde 22.7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 14 bin kişi azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 865 bin kişi artarak 28 milyon 706 bin kişiye çıktı.

    SAHİBİNDEN SATILIK BODRUM
    Pandemide yaz-kış tercih edilen Muğla'da son 1 yılda konut satış fiyatları yüzde 52, kiralar yüzde 63 arttı. Endeksa verilerine göre; Muğla'nın en fazla fiyat artışı gösteren ilçeleri ise yüzde 83.57 ile Datça, yüzde 77.33 ile Milas ve yüzde 68.06 ile Bodrum oldu. Ortalama ev fiyatının 1 milyon 748 bin lira olduğu Bodrum'da konut metrekare fiyatının en yüksek seyrettiği mahalleler Türkbükü (21 bin 141 TL) ve Kumbahçe (20 bin 148 TL), en fazla değer artışı yaşanan mahalleler ise Geriş (yüzde 96.94) ve Akyarlar (yüzde 84.3) olarak belirlendi.

        YENİ GİRİŞİMCİLERE KAPI AÇILDI
        Kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi Kampı İstanbul'da başladı. Girişimci kadınlar, uzmanlardan eğitim alacak. Eğitimin ardından projesi finale kalan ilk 5 girişimci; kristal ödül kazanırken, 1 yıl içinde ulusal ve uluslararası destek programından destek almaları halinde 50 bin lira da para ödülüyle buluşacak. Açılışta konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ekonomik güce erişim konusunda kadın-erkek arasındaki uçurumun ancak kadınların katma değeri yüksek teknolojik girişimleri gerçekleştirmesiyle kapanabileceğini belirterek, bu doğrultuda 'İnovasyonda Kadın Projesi'ni cinsiyet adaleti için büyük bir adım olarak gördüklerini kaydetti. Projeye bugüne kadar bin 586 girişimci kadının başvurduğunu, içlerinden 144'ünün eğitim aldığını dile getiren Bayraktar, bunların arasında kendi şirketini kuran, markasını oluşturan, sektörde isim yapan, hatta uluslararası ödüller alan kadın girişimcilerin bulunduğunu söyledi.

        ANATOLİA HALKA ARZ EDİLİYOR
        Yüzde 100 Türk sermayeli biyoteknoloji firması Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Anatolia Geneworks) halka arzında geri sayım başladı. Talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak belirlenen halka arzda, pay başına fiyat aralığı 21,00-22,50 lira olarak belirlendi. Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda, Anatolia Geneworks paylarının yüzde 18.2'si halka arz edilecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda ise halka açıklık oranı yüzde yüzde 20.9'a çıkacak. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, "Sahip olduğumuz 40'ın üzerinde global distribütörümüz ve yaygın satış ağımızla elde ettiğimiz istikrarlı büyümeyi halka arz ile birlikte daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        KURUYEMİŞ KABUĞU RAF OLDU
        Migros'un girişimcilik ve ortak inovasyon platformu Migros Up girişimcilerle bir araya gelerek yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Migros Up ve OTTAN Studio işbirliğinde, mağazada satılan ceviz ve fındıkların kabuklarından ileri dönüşüm tekniğiyle üretilen raflar, Migros'un MLife markalı ürünlerinin reyonlarında kullanıldı. Satışa sunulurken kullanılmayan organik ürün atıkları ileri dönüşümle yeniden hammadde olarak reyona dönüştürüldü. Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, "Gençleri ve girişimci ruhuna sahip herkesi heyecanlandıran yenilikçi projeleri ve işbirliklerini Migros Up ile hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

            ÇEVRECİ KOLTUK TAKIMI
            Kelebek Mobilya            , koltuk tasarımlarına geri dönüştürülmüş kumaşları ekledi. Çevre dostu kumaşlar, Kelebek Mobilya'da ilk olarak yeni Angelic Koltuk Takımı ile görücüye çıkacak. Çevre dostu koleksiyonlar ilerleyen dönemde Kelebek Mobilya'nın diğer koleksiyonunda da yerini alacak. Geri dönüştürülmüş kumaşlar; kumaş ve plastik malzemelerin fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarla yeniden işlenmesi ile elde ediliyor.
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            Haberler Ekonomi Cari denge fazla verdi (Ekonomi haberleri)
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